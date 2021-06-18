ضبط 3164 قضية بمحطات المترو خلال ٢٤ ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .

وأسفرت جهود الحملات خلال ٢٤ ساعة عن ضبط (3164) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.