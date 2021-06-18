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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد حملها من "حلاوة".. القصة الكاملة لخلاف ريهام حجاج وياسمين عبدالعزيز

ريهام حجاج - ياسمين
ريهام حجاج - ياسمين عبد العزيز

تصدرت الفنانة ريهام حجاج، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إعلانها الحمل من زوجها محمد حلاوة طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وأكدت ريهام حجاج أنها حامل خلال حوارها ببرنامج " سهرة خاصة" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامية بوسي شلبي، حيث قالت: “ أن شاء الله الـ بيبي يجي و ينور الدنيا".

 

كشفت ريهام حجاج، تفاصيل هامة عن زواجها من محمد حلاوة، قائلة: "زوجى قام بـ تطليق زوجته الأولى ياسمين عبد العزيز قبل الارتباط بعام".

نستعرض لكم القصة الكاملة لخلاف ياسمين عبد العزيز، وريهام حجاج من خلال التقرير التالي: 

حالة من الجدل أثيرت في شهر يناير عام 2019 بعدما أعلنت ريهام حجاج زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة طليق ياسمين عبد العزيز.

وما بين تعاطف الكثير مع ياسمين واتهامهم لريهام حجاج بخطف زوجها منها وبين تهنئة البعض لريهام بهذه الزيجة، إلا أن ياسمين عبد العزيز أثارت جدلا جديدا من خلال حسابها الخاص على إنستجرام حيث نشرت بعض الصور ومقطع فيديو يكشف عن تلقيها لمئات الزهور بمنزلها واكتفت بالتعليق قائلة: "thank you so much".

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الصور التي نشرتها ياسمين أثارت جدلا كبيرا خصوصًا وأنها لم تكشف عن هوية الشخص الذي أرسل لها الزهور ودفع البعض لزعم بأنها تعيش قصة حب وأنها نجحت في تخطي أزمة طلاقها من محمد حلاوة.

وبمرور الأيام قامت كل من ياسمين وريهام، باستخدام السوشيال ميديا كسلاح لإرسال الرسائل غير المباشرة لبعضهما البعض، وبعد مرور فترة زمنية اشارت الدلائل لوجود علاقة حب بين ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، بظهورهما بشكل متكرر سوياً في أكتر من مناسبة وتجمع ولم يقم أي منهما بنفي او تأكيد تلك الأخبار حينها، حتى صرح شقيق ياسيمن عبد العزيز بحقيقة وجود علاقة حب، واعتراضه عليها، ومن ثم نشبت العديد من الخلافات بينها وبينه.

وفي عام 2020 تصدر الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي بمجرد ان قام كلا منهما بتغير حالة ارتباطهما بشكل رسمي.

وبعد خلاف دام قرابة عام بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل عبد العزيز ، بسبب علاقتها بالفنان احمد العوضي وازدياد الشجار بصورة اكبر بعد اعلان زواج ياسمين عبد العزيز من العوضي بادر وائل عبد العزيز بإنهاء الخلاف بينهما.

نشر وائل عبد العزيز على حسابه على موقع إنستجرام وفيسبوك صور تجمعه بشقيقته ياسمين عبد العزيز للتهنئة بنجاح مسلسلها اللي مالوش كبير وحلول عيد الفطر.

 

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