القصة الكاملة|تفاصيل إهانة محمد رمضان للفنانة سميرة عبد العزيز

تصدرت الفنانة سميرة عبد العزيز، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك بعد إعلانها عن سب وقذف الفنان محمد رمضان لها.

وقالت الفنانة سميرة عبد العزيز: "وجدت محمد رمضان يرسل لي ويقولي يا حقيرة يا شحاتة، أنا حذاء أمي أفضل منك، وأنا أتلقى 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه".

وتابعت :" وذلك بسبب رفضى المشاركة في إحدى أعماله التليفزيونية".

وأكدت الفنانة سميرة عبد العزيز، أنها أصيبت بحالة من الدهشة بعد تلك الرسائل، مشيرة إلى أن "رفضها عرضا فنيا أمر عادي، ولا يقلل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه".

نتسعرض لكم القصة الكاملة من خلال الأسطر التالية:

كانت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، قد كشفت في عام 2020 عن رفضها تجسيد شخصية أم الفنان محمد رمضان فى أحد الأعمال.

وأوضحت "عبد العزيز" فى حوارها ببرنامج "رأى عام" المذاع عبر فضائية "تن" تقديم الإعلامى عمرو عبدالحميد، أنه يطلق عليها أم العظماء، وجسدت شخصية الام لـ 5 أئمة، وأم أم كلثوم، وأم عبد الوهاب".

وتابعت منفعلة: بعد كل ده أقوم ألعب دور أم بلطجى ماسك سكينة انا ضد المسلسلات دى اللى فيها سكاكين ورجالة عريانة".

وأضافت سميرة عبد العزيز، الفن رسالة للمجتمع يجب أن يستفاد منه شئ، لكن المشاهد هيستفيد ماذا من المسلسلات التى تحتوى على ضرب بالسكاكين والألفاظ البذيئة.