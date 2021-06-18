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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص استولى على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بأحد المواطنين

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) باكتشافه سحب مبالغ مالية من حسابه البنكي بأحد البنوك من خلال استخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به والصادرة له من ذات البنك فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.  

أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بالقاهرة ، وله محل إقامة آخر بالجيزة) .. حيث استغل المذكور طبيعة عمله بذات الشركة محل عمل الشاكى وتردده على مكتب الأخير بالشركة وقام بمغافلته والإستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به ، والتى تمكنه من إجراء عمليات شرائية على بعض مواقع التسوق الإلكتروني عبر شبكة الانترنت ... حيث قام باستخدامها فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على أحد مواقع التسوق الإلكترونى دون علم الشاكي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور، و بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مباحث الأموال العامة بطاقة الدفع الإلكترونى البنوك مكافحة الجرائم المصرفية

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