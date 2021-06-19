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رئيس التحرير
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ديني

النوافل تُكمل الفرائض

كم عدد ركعات النوافل بعد كل صلاة؟ .. الإفتاء تجيب

كم عدد ركعات النوافل
كم عدد ركعات النوافل بعد كل صلاة؟

كم عدد ركعات النوافل بعد كل صلاة؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

كم عدد النوافل في اليوم والليلة؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، في مستهل إجابته عن سؤال: كم عدد ركعات النوافل مع الصلاة في اليوم والليلة، 12 ركعة، وهذه النوافل على النحو التالي:
ركعتان قبل الفجر، أربع ركعات قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، وهذه السنن المؤكدة.

أما السنن غير المؤكدة، مثل أربع ركعات قبل العصر، وركعتان قبل المغرب، وركعتان قبل العشاء.

حكم قضاء النوافل

قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يستحب على من كان عليه فرائض فائتة أن يقضي النوافل أيضًا.

وأوضح «العجمي»، في إجابته عن سؤال: « ما حكم قضاء النوافل؟»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه يجب فقط قضاء الفرائض من الصلوات الفائتة.

وأوضح أمين الفتوى أن الفرائض تقضى وجوبًا أما النوافل تقضي استحبابًا.

هل النوافل تغني عن قضاء الصلوات الفائتة؟

وفي سياق متصل، بين الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أن الملائكة تحسب صلوات الإنسان، وتكمل نقص الفرائض من النوافل.

وواصل "شلبي" فى إجابته عن سؤال (هل النوافل تسد مكان الصلوات الفائتة وكيفية حصرها؟)، أن النوافل لا تسد مكان الفوائت فيجب قضاء الفوائت، فلو فات الإنسان صلوات ويعلم عددها فعليه أن يصليها ولو لم يعلم عددها فعليه أن يصلى الى أن يغلب على ظنه أنه قضى جميع ما عليه، فعليه أن يحافظ على الصلوات الحاضرة ويقضى ما يغلب على ظنه ما فاته فالسنن لا تقوم مقام الفرائض.

واستكمل أنه ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أن الملائكة تحسب صلوات الإنسان، فما وجدت من نقض فيها في الفرائض أكملته من النوافل، وهذا يعني أن النوافل تُكمل الفرائض، وفي حال فات الإنسان بعض الفرائض، فالأمثل القضاء مع كل فرض حاضر فرض فائت، أفضل من الزيادة في صلاة النوافل لتجبر القصور، لأن الفريضة تختلف عن النافلة، حيث إن ثواب الفريضة عند الله تعالى أكبر، فيما أن النوافل شروطها أخف وبالتالي فهي تكمل الفرائض في حال نقصها، والأولى قضاء الفرائض.

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