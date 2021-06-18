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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تصديق الرئيس

بحد أدني 75 جنيها.. علاوة جديدة لـ موظفى الحكومة وحافز شهرى لهذه الفئة | تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يترقب الملايين من موظفى القطاعين العام والخاص، تطبيق الزيادة المقررة لهم في رواتبهم، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوات للموظفين العاملين بالدولة.

 

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة صرف الزيادات المالية الجديدة للعاملين بـ الجهاز الإدارى للدولة مع مرتب شهر يوليو المقبل حيث أن الدولة لا تألو جهدا فى تحقيق مستوى حياة كريمة للمواطنين وتحسينا لأجورهم والمساهمة فى رفع الأعباء عن كاهلهم بما يضمن لهم العيش وسط بيئة آمنة ينعمون بها لتتخذ مصر بذلك خطوة جادة فى إصلاح منظومة الأجور والمعاشات.

 

 الصرف أول يوليو 

 

ووفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، فإن الزيادة الجديدة للمعاشات سيبدأ صرفها يوم 1 يوليو المقبل، كما أنه سيتم زيادة المرتبات بداية من 20 يوليو المقبل أي أنه سيتم صرف الزيادات مع مرتبات يوليو المقبل.

 

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وفى هذا الصدد جاء قانون الخدمة المدنية والذي يعد أحد أهم محاور خطة الاصلاح الإداري، حيث يهدف الي إيجاد جهاز إداري وفعال يتسم بالشفافية والعدالة، كما أنه يعد قاطرة للنهوض بالدولة كونه يهدف الي الارتقاء بمستوي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ونحقيق العدالة بينهم .

 

ومنح القانون الصادر برقم 81 لسنة 2016 ، الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة علاوة تشجيعية وحافز التميز العلمى، ووفقًا للمادة 37 من القانون على أن :"يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة لا تقل عن (٧%) من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.

 

هدايا الرئيس للموظفين

 

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي،على القانون رقم 69  لسنة 2021 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام لتوفير مستوى معيشي مناسب لهم.

 

75 جنيه علاوة دورية شهرية

 

و يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2021 طبقًا للمادة (37) السالف ذكرها ، مبلغ مقداره 75 جنيهًا شهريًا.

 

 

واعتبارًا من 1/7/2021 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه  علاوة خاصة بنسبة (13 %) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى (75) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2021.

 

ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على كل الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7 % من الأجر الوظيفي. وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

 

حافز شهرى

 

وتنص المادة الثالثة أنه اعتبارًا من 1/7/2021، يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به، شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع:

 175جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها.

225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة.

275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية.

325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى.

350 جنيهًا لدرجة مدير عام/كبير.

375 جنيهًا للدرجة العالية.

400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كلا منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.

 

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