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من جيل العظماء والزمن الجميل

الموسيقيين: تأكدنا من خبر وفاة العازف مجدي بولس.. فيديو

نقابة المهن الموسيقية
نقابة المهن الموسيقية

قال أحمد رمضان، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إن وكيل أول النقابة تواصل مع أسرة الموسيقي الراحل، العازف الراحل مجدي بولس وبالفعل تأكد من خبر وفاته.

 

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وأضاف رمضان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المساء مع قصواء” عبر فضائية “تن”، أن وكيل أول نقابة الموسيقيين، قدم تعازي الموسيقيين لأسرة الراحل مجدي بولس.

وتابع المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية: “خالص التعازي لأسرة العازف مجدي بولس، الذي كان واحدا من جيل العظماء والزمن الجميل، ونفتقدهم واحداً تلو الآخر وندعي للأسرة الموسيقية بالصبر”.

ولد مجدى بولس في ٢٥ فبراير ١٩٤١ بحى شبرا، فى عائله فنية فكان والدة عازفاً على آلة الكمان يعمل بالإذاعة المصرية، تأثر بالموسيقى مجدي فى سن 5 سنوات.

 عزف على البيانو بمنزل والده حتى أصبح طالباً بالثانوية العامة متطلعاً إلى مستقبله الموسيقى، ووقف والده أمامه للاهتمام بدراسته والحصول على مجموع يؤهله لأحد الجامعات للحصول على شهادة.

 وكان الموسيقيين ليس لهم شأن اجتماعى يليق بهم وقتها، ثم وافق والده للالتحاق بالمعهد العالى للموسيقى واختار له آلة التشيلو لقلة العازفين المصريين ذلك الوقت وكان من الطلبة المتفوقين فى آلات البيانو والتشيلو.

 

المنشات السياحية أحمد رمضان نقابة المهن الموسيقية المتفوقين الثانوية العامة

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