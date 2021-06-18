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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من ابن نهال عنبر بعد خضوعها لعملية جراحية

نهال عنبر
نهال عنبر

نشر المخرج حسام الحسيني، صورة لوالدته الفنانة نهال عنبر، عبر خاصية ستوري بحسابه على تطبيق “إنستجرام”، موجهًا لها كلمة؛ بعد خضوعها لعملية جراحية. 

وكتب حسام الحسيني، في تعليقه لوالدته نهال عنبر: «حمدلله على السلامة يا روح قلبي»، وفي المقابل شاركت أمه تعليقه على الصورة، بعد تحسن حالتها. 

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بالتايجر .. نهال عنبر بإطلالة جذابة عبر إنستجرام

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بصورة سيلفي .. نهال عنبر وإيمان السيد يخطفان الأنظار عبر إنستجرام

وكانت نهال عنبر، أعلنت عبر حسابها على انستجرام، إجرائها عملية منظار في المعدة، إذ نشرت صورة لها مع الطبيب المعالج، وعلقت: «النهاردة عملت منظار في المعدة مع الدكتور: أحمد مؤنس.. الحمد لله طلعت شوية التهابات بسيطة في المعدة وكتبلي علاج ليها.. بشكر الدكتور أحمد مؤنس جدا.. الحقيقة إيده خفيفة وشاطر جدا ومحستش بتعب أثناء المنظار». 

نهال عنبر

نهال عنبر تزور شريف دسوقي

وفي سياق آخر، سبق أن شاركت الفنانة نهال عنبر، متابعيها عبر حسابها على “إنستجرام” صورة لها مع الفنان شريف الدسوقي بعد بتر ساقه.

وظهرت نهال عنبر وهى تهدي شريف الدسوقي مصحفا، وعلقت على الصورة "‬‏‪الف حمدلله علي سلامه #الفنان شريف الدسوقي تمت العمليه بنجاح  ونسأل الله يتمم شفاه علي خير ويرجع لبيته بالسلامه ويرجع لشغله ولفنه ويرجع الضحكه الحلوه علي الشاشه من تاني اللهم آمين يارب العالمين
 

آخر أعمال نهال عنبر

وشاركت نهال عنبر في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل الطاووس سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

 

أبطال مسلسل الطاووس 

يذكر أن مسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان، وسميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ،هبة عبد الغني، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، ، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

 

مسلسل الطاووس 

وأشاد بعض النشطاء على السوشيال ميديا، بجرأة صناع المسلسل في طرح قضايا حساسة تمس المجتمع، مؤكدين أن مسلسل الطاووس سوف يكون من أجرأ المسلسلات وأقواها في الساحة خلال الفترة المقبلة.

ويسلط المخرج رؤوف عبدالعزيز الضوء في مسلسل "الطاووس" على إحدى القضايا الهامة كعادته في الأعمال الدرامية التي يقدمها.

ويرفع البرومو الحرج، ليكشف الكثير من التفاصيل في واحدة من أهم القضايا التي تمثل خطورة على المرأة، عندما يتحول فيها البشر إلى ذئاب، وتقودهم غريزتهم إلى هدم الأخلاقيات، وهي قضية الاغتصاب والتحرش.

 

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