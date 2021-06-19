أحمد حلمي يشعل انستجرام بالغناء للعندليب ويعلق: اتصورت رادار بسبب صوتي

شارك الفنان أحمد حلمي متابعيه فيديو كوميدي جديد من سيارته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهر احمد حلمي وهو يغني اغنية" حلو وكداب " للعندليب عبد الحليم حافظ و علق قائلا : انا اتصورت رادار بس مش عارف بسبب السرعة ولا صوتي .

وعلي الجانب الآخر، كشف الحساب الرسمى ليونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعيين الفنان أحمد حلمى سفيرا إقليميا لليونيسف عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وكتب الحساب : "انضموا إلينا في الترحيب بالفنان أحمد حلمي الذي تم تعيينه سفيرًا إقليميًا لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ورد احمد حلمى قائلا: “وأنا النهارده كمان فخرى زاد الحقيقة، مش هبقى مجرد سفير لمكتب مصر، لكن إن شاء الله الدورة الجاية دى، نحقق أكتر وأكتر، مش بس على المستوى المحلى، لكن على المستوى الإقليمى”.