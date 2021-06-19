فى ذكرى وفاتها.. القصة الكاملة لاعتزال أمال فريد وعودتها للأضواء فى نهاية أيامها

يوافق اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة أمال فريد الى رحلت عن عالمنا يوم الثلاثاء 19 يونيو لعام 2018، عن عمر يناهز 80 عامًا بعد تدهور حالتها الصحية قبل يومين ودخولها العناية المركزة.

ولدت بالعباسية، في 12 فبراير 1938، وحصلت على ليسانس آداب قسم اجتماع ، بدأت مشوارها الفني بالبطولة أمام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، من خلال فيلم "ليالي الحب" عام 1955، وذلك بعد عام واحد من أول عمل فني لها مع سيدة الشاشة فاتن حمامة من خلال فيلم "موعد مع السعادة" عام 1954.

اجبار على الزواج

رشحها للعمل في الفن مصطفى أمين وأنيس منصور، واكتشفها رمسيس نجيب، وانطلقت في مشوار الفن وهي تبلغ سبعة عشر عاما.

عام 1969 أعتزلت أمال فريد الفن ، بعد أن تزوجت من مهندس مصري كان يقيم في موسكو، فعاشت معه هناك.

وأكدت أمال فريد قبل وفاتها وفى أحد البرامج الطبية ان والدتها أجبرتها على الزواج ، حيث كشفت تلك الواقعة قائلة: «والدتي كانت تصر على زواجي، وبالفعل قبلت بذلك بعدما أجبرتني، ولكنه كان زوجا طيب القلب».

اختفت عن الساحة لسنوات طويلة، ثم عادت مجددًا عام 2017 بعد أن أثارت ضجة عقب العثور عليها شاردة في شوارع وسط البلد، وتعاني من الزهايمر ولا تجد من يسأل عليها.

وعقب الضجة التي أثيرت حول آمال فريد، التفتت لها نقابة المهن التمثيلية، وكافة وسائل الإعلام، وقدموا لها الرعاية والاهتمام المطلوب.

في مارس عام 2018، تعرضت لوعكة صحية وسقطت على الأرض، وأصيبت بكسر فى مفصل الحوض الأيسر، وعلى الفور أجرت عملية جراحية لاستبدال المفصل الأيسر بمفصل صناعي.

في أبريل 2018 تم نقل الفنانة آمال فريد للإقامة في إحدى دور المسنين بمنطقة مصر الجديدة.

تدهورت الحالة الصحية لـ آمال فريد في يونيو 2018، ونقلت على أثرها إلى مستشفى شبرا العام، ولفظت أنفاسها الأخيرة اليوم 19 يونيو عن عمر يناهز 80 عامًا.