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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صادرات الأدوات الصحية المصرية تنمو 25%.. وألمانيا أكبر المستوردين

صدى البلد

نمت صادرات مصر من الأدوات الصحية بنسبة 25% خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2021 لتسجل نحو 52 مليون دولار مقابل 42 مليون دولار خلال نفس الفترة 2020.

 

وأشار تقرير المجلس التصديري لمواد البناء، الذي حصل “صدى البلد” على نسخة منه، إلى أن مصر صدرت أدوات صحية لـ 70 دولة منها 12 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2020، وهي ”اليابان، مايوت، الكونغو زائير، بنين، النمسا، هونج كونج، بروندي، اتحاد نيجيريا، الهند، غينيا، كوسوفو، كندا“.

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12 مليون دولار قيمة صادرات مصر من المواد العازلة خلال 4 أشهر

 

5 دول تسيطر على شراء الأدوات الصحية

 

وسيطرت 5 دول على 64.8% من إجمالي شراء صادرات الأدوات الصحية بقيمة 33.707 مليون دولار خلال الفترة من ”يناير- أبريل 2021″، ويأتي على رأسها ألمانيا الاتحادية بقيمة 17.055 مليون دولار مقابل 14.995 مليون دولار بنمو 14%.


وزادت صادرات الأدوات الصحية لبريطانيا وشمال إيرلندا بنحو 54% لتبلغ 7.84 مليون دولار في مقابل 5.103 مليون دولار، ولتركيا بنسبة 48% لتسجل 3.221 مليون دولار مقابل 2.175 مليون دولار.

 

وقفزت صادرات الأدوات الصحية لإيطاليا لنحو 2.799 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من العام الجاري ، في مقابل 1.694 مليون دولار بنمو 65%، ولليبيا لتبلغ 2.792 مليون دولار في مقابل 1.891 مليون دولار بنمو  48%
 

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