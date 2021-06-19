3 سنوات للتجارة و4 للهندسة.. تفاصيل النظام الجديد للدراسة بالجامعات
أعلن مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، خلال اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات الحكومية لسنة 1972، وذلك بتعديل المادة رقم 79 من اللائحة التنفيذية للقانون، التي جاء نصها على أنَّه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات المعتمدة، سيتمّ منح الدرجة العلمية للطالب متى استوفى جميع المتطلبات للحصول عليها، والتي من بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك وفقاً للوائح المنظمة لعمل الكليات.
ويعقد المجلس الأعلى للجامعات، بعد قليل، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ الرؤية والفكرة في التطبيق والتعديل للقانون ولنظم الدراسة ترجع إلى أنَّ الرئيسي عبد الفتاح السيسي منذ عام ونصف العام وجه بدراسة نظم «التعليم المتسارع» وفقاً لمتطلبات العصر الحديث، موضحاً أنَّ تاريخ تعديل المادة يرجع إلى أنَّه في شهر فبراير الماضي، ووافق الأعلى للجامعات على تغيير المادة 79 من قانون تنظيم الجامعات لسنة 72.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنَّ مجلس الوزراء وافق بالأمس على التعديل، وذلك وفقاً للتوجه العالمي في التعليم لمواكبة التطور العالمي، لافتًا إلى أنَّ اللوائح التنفيذية للقوانين تحتاج لمراجعة مستمرة لمواكبة التطور المستمر.
تصريحات وزير التعليم العالى
وأضاف وزير التعليم العالي، في تصريحات صحفية، أنَّه سيتمّ مناقشة التعديل اليوم، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لجميع الكليات بضرورة النظر في جميع سنوات الدراسة للكليات وضرورة التوجيه بالتعديل للوائح المنظمة لعمل كل كلية حتى يتسنى لهم التطبيق، من حيث تقليص سنوات الدراسة وتعديل المناهج وتطويرها، لافتًا إلى أنَّه يوجد حد أدنى لسنوات الدراسة بالساعات المعتمدة، منوهاً إلى أنَّه يمكن لطالب كلية التجارة أن يتخرج على 3 سنوات، والهندسة 4 سنوات، لافتًا إلى أنَّ غالبية كليات مصر تعمل بنظام الساعات المعتمدة.
وكشف مصدر من داخل الأعلى للجامعات أنه خلال اجتماع الأعلى للجامعات، اليوم سيتم وضع قواعد القبول بتنسيق الجامعات 2021 لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، الشهادات العربية والأجنبية والشهادات المعادلة، ومناقشة اختبارات القدرات.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، إنه ستتم مناقشة ما وصلت له اللجنة المشكلة بالمجلس للاطلاع على التعديلات على نظام الدراسة وآليات التطبيق، وفق تعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات الحكومية رقم 79 بشأن الساعات المعتمدة.
وأضاف أن المجلس سيتطرق خلال الاجتماع إلى مستجدات الجامعات من تطبيق الإجراءات الاحترازية واستعداد المستشفيات الجامعية لجميع الأوضاع خلال الفترة القادمة.