3 سنوات للتجارة و4 للهندسة.. تفاصيل النظام الجديد للدراسة بالجامعات

أعلن مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، خلال اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات الحكومية لسنة 1972، وذلك بتعديل المادة رقم 79 من اللائحة التنفيذية للقانون، التي جاء نصها على أنَّه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات المعتمدة، سيتمّ منح الدرجة العلمية للطالب متى استوفى جميع المتطلبات للحصول عليها، والتي من بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك وفقاً للوائح المنظمة لعمل الكليات.

ويعقد المجلس الأعلى للجامعات، بعد قليل، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ الرؤية والفكرة في التطبيق والتعديل للقانون ولنظم الدراسة ترجع إلى أنَّ الرئيسي عبد الفتاح السيسي منذ عام ونصف العام وجه بدراسة نظم «التعليم المتسارع» وفقاً لمتطلبات العصر الحديث، موضحاً أنَّ تاريخ تعديل المادة يرجع إلى أنَّه في شهر فبراير الماضي، ووافق الأعلى للجامعات على تغيير المادة 79 من قانون تنظيم الجامعات لسنة 72.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنَّ مجلس الوزراء وافق بالأمس على التعديل، وذلك وفقاً للتوجه العالمي في التعليم لمواكبة التطور العالمي، لافتًا إلى أنَّ اللوائح التنفيذية للقوانين تحتاج لمراجعة مستمرة لمواكبة التطور المستمر.

تصريحات وزير التعليم العالى

وأضاف وزير التعليم العالي، في تصريحات صحفية، أنَّه سيتمّ مناقشة التعديل اليوم، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لجميع الكليات بضرورة النظر في جميع سنوات الدراسة للكليات وضرورة التوجيه بالتعديل للوائح المنظمة لعمل كل كلية حتى يتسنى لهم التطبيق، من حيث تقليص سنوات الدراسة وتعديل المناهج وتطويرها، لافتًا إلى أنَّه يوجد حد أدنى لسنوات الدراسة بالساعات المعتمدة، منوهاً إلى أنَّه يمكن لطالب كلية التجارة أن يتخرج على 3 سنوات، والهندسة 4 سنوات، لافتًا إلى أنَّ غالبية كليات مصر تعمل بنظام الساعات المعتمدة.

وكشف مصدر من داخل الأعلى للجامعات أنه خلال اجتماع الأعلى للجامعات، اليوم سيتم وضع قواعد القبول بتنسيق الجامعات 2021 لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، الشهادات العربية والأجنبية والشهادات المعادلة، ومناقشة اختبارات القدرات.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، إنه ستتم مناقشة ما وصلت له اللجنة المشكلة بالمجلس للاطلاع على التعديلات على نظام الدراسة وآليات التطبيق، وفق تعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات الحكومية رقم 79 بشأن الساعات المعتمدة.

وأضاف أن المجلس سيتطرق خلال الاجتماع إلى مستجدات الجامعات من تطبيق الإجراءات الاحترازية واستعداد المستشفيات الجامعية لجميع الأوضاع خلال الفترة القادمة.