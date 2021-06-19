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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خُط الصعيد فى قبضة عزرائيل.. روج لبيع المخدرات علانية.. هارب من ٢٥ حكما جنائيا و١٧ مؤبد.. فيديو

المتهم القتيل
المتهم القتيل

روج لبيع المخدرات علانية بفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.. هارب من ٢٥ حكم  جنائى من بينهم ١٧ مؤبد.. و الشرطة أنهت قصته بطلقات ناري.


بعد أيام من نشر مقطع فيديو يروج لبيع المخدرات بشكل علنى على مواقع التواصل الاجتماعى، تمكنت قوات الأمن بقنا، من إنهاء أسطورة جديدة فى عالم الإجرام بطلقات نارية أثناء مبادرته بإطلاق النيران على حملة أمنية بقرية السمطا.

 

فرج أبو السعود، مسجل خطر هارب من تنفيذ ٢٥ حكم جنائى، من بينها ١٧ حكم بالمؤبد، فى جرائم متنوعة، احترف تجارة المخدرات منذ فترة، و فى غيبة من العقل و المنطق خرج عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ليعلن عن توافر كميات من الحشيش و الأفيون.

 

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المتهم المغيب عقلياً بفعل المخدرات، أعلن عبر الفيديو عن رقم هاتف لتسهيل عملية التواصل مع الزبائن الراغبين في شراء المخدرات، و تناسى أن الأعين الساهرة لرجال الأمن، ترصد تحركاته و اتصالاته لتخليص المواطنين من السموم القاتلة التى يروج لها جهاراً نهاراً.

الغريب في الأمر أن المتهم المطلوب فى عشرات القضايا، خرج عبر الفيديو ليعدد مزايا المخدرات و دورها فى الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، دون خوف من رب يعاقب أو قانون يحاسب، واصفاً نفسه بالملتزم الذى يعمل عملاً شريفاً و محترماً.

محتوى الفيديو وطريقة العرض التى ظهر بها المتهم القتيل، و التى تشبه الهذيان، ساهمت بشكل كبير فى ترويج الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين فئة ترى أن الفيديو مجرد مقطع للاستهلاك والسخرية، و آخرين يرون أنه حقيقي و يستوجب تدخل الفورى، إلا أن أكد رجال الأمن حقيقية الفيديو و انتهت معه قصة مثيرة شغلت الناس لأيام فى قنا.


و كانت أجهزة الأمن بقنا، رصدت فيديو متداول لشخص يروج لتجارة الحشيش و الأفيون، و يعلن عن رقم هاتف للتواصل حال الرغبة فى الشراء، وبالفحص تبين أن المتهم مطلوب لتنفيذ ٢٥ حكم جنائى من بينها ١٧ حكم بالمؤبد، فتم تجهيز حملة مكبرة من الأمن العام و تقنين الإجراءات القانونية اللازمة.

و أثناء مداهمة قوات الأمن لمقر المتهم بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، بادر المتهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوات الشرطة، ما دفعهم إلى الرد بالأعيرة النارية والتى نتج عنها مصرع المتهم فرج أبوالسعود، و إصابة شقيقه، كما أصيب ضابط بالأمن المركزى خلال عملية الاقتحام.

 

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