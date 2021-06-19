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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

وزيرة الخارجية الليبية: لابد من إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.. فيديو

وزير خارجية ليبيا
وزير خارجية ليبيا

قالت نجلاء المنقوش، وزيرة خارجية ليبيا، إنه لابد من إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.


وأضافت "المنقوش"، خلال مؤتمر صحفي مُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مؤتمر برلين حول الأوضاع في ليبيا بمشاركة الأمم المتحدة وعدد من الدول المعنية بالاستقرار في ليبيا يعتبر فرصة لليبيين أن يشاركوا كعضو أساسي في القضية الليبية".


وأشارت: "سابقا كانت ليبيا مغيبة عن هذه التجمعات الدولية لأسباب عدة، منها الانقسامات وعدم توحد الرؤية تجاه مستقبل ليبيا"، مردفه: "الآن لدينا فرصة كبيرة كحكومة وحدة وطنية أن نتواجد بقوة برؤية وطنية موحدة وباستراتيجية واضحة لدعم مخرجات مؤتمر برلين ودعم قرارات مجلس الأمن".


وأوضحت: "تفعيل المسار الأمني والاقتصادي، يحتاج إلى آليات تفعيل وهذه الآليات هي التي ستكون هدف مبادرة استقرار ليبيا التي سنطلقها في مؤتمر برلين الثاني، وهي أجندة ورؤية ليبية لتفعيل مخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن، وهي تعتبر آلية لخلق ضغط على المجتمع الدولي لأن يكون هناك اهتمام أكثر بالقضية الليبية وخلق مسؤولية دولية مشتركة لكي تدعم عملية السلام في ليبيا".


وتابعت نجلاء المنقوش: "تشرفت بلقاء ويزر الخارجية المصري سامح شكري، والعمل على تطوير العلاقات، ونرحب بوصول بعثة مصرية؛ للتنسيق لإعادة فتح السفارة في طرابلس، والقنصلية في بنغازي".

 

وأكملت نجلاء المنقوش:" نشيد بالدور المصري الحريص على إنجاح الحوار الليبي وإنهاء الانقسام، ووقف إطلاق النار، ودعم الاستقرار، وطرحت مع وزير الخارجية سامح شكري توجهاتنا في مؤتمر برلين 2، ودعم خارطة الطريق، وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، لإنهاء كل التدخلات الخارجية، وتوحيد المؤسسات العسكرية، واستمرار وقف إطلاق النار".

 

واستطردت نجلاء المنقوش: "حرصنا على مناقشة مبادرة استقرار ليبيا التي سوف تطرح في مؤتمر برلين 2 لتفعيل آليات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن ، والتي تستهدف وضع خطة زمنية لتفعيل الاستقرار في ليبيا".

 

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، بمقر وزارة الخارجية في قصر التحرير، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا نجلاء المنقوش.

 

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صورا لجانب من المباحثات الرسمية بين الوزيرين.

 

وشهد اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقيّن والتشاور بشأن سبل دفع العملية السياسية في ليبيا ومساندة جهود الأشقاء الليبيين الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

 

ووصلت نجلاء المنقوش للقاهرة علي رأس وفد بطائرة خاصة، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصولها والوفد المرافق لها من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

 

وقالت المنقوش إن الحكومة تعمل على إعادة ترتيب البيت من الداخل في ليبيا سعيا إلى تحقيق استقرار شامل، مضيفة "أعتقد أن الأولوية الملحة بالنسبة لنا هو إعادة توحيد ليبيا ومن ثم الدفع نحو استقرار سياسي وأمني واقتصادي".
 

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