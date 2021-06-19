شاهد محطات القطارات الكهربائي قبل الافتتاح الرسمي أكتوبر المقبل

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو جديدا من داخل محطات القطار الكهربائي الخفيف، أثناء تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعمال مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام- العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان)، ورافقه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومسئولو وزارة النقل والشركات المنفذة.

اطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لعدد من محطات مشروع القطار الكهربائي الخفيف، والتي بلغت نسبة تنفيذها 88%؛ بدأها بتفقد أعمال محطة العبور، ومتابعة أعمال تركيبات السكة بجسر المشروع، وما تشمله من أعمال تتعلق بالبازلت، والفلنكات، والقضبان، وفي هذا الصدد، أشار وزير النقل إلى أنه تم الانتهاء من تلك الأعمال في عدد من القطاعات، كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه الورشة المخصصة للقطار الكهربائي الخفيف LRT، والتي تضم 26 مبنى، وبلغت نسبة تنفيذها 67%.

أشار وزير النقل إلى أن المشروع يشتمل على 4 كباري سيارات تم الانتهاء منها جميعاً وهي: كباري: الهايكستب، والمستقبل1، والمستقبل 2، والشروق، مضيفاً أن المشروع يشتمل كذلك على إقامة 7 كباري LRT "كبارى مسار"، شارحا الموقف التنفيذى الخاص بها؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ كوبري السويس، فيما بلغت نسبة تنفيذ 4 كباري منها، وهي كباري: الإسماعيلية، وجنيفة، والروبيكي1و2، بنسبة 99%، وجار تنفيذ كباري العاصمة 1، والعاصمة 2، والتي من المقرر الانتهاء من أعمال تنفيذها قريباً.

كما نوه المهندس كامل الوزير إلى أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف يتضمن كذلك إقامة 3 أنفاق تم الانتهاء من تنفيذ أعمالها بنسبة100%، وهي: نفق سيارات عند حدائق العاصمة، ونفقان LRT ؛ الأول نيو هليوبوليس، والثانى بدر، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع "مدني – تشطيبات" بلغت 88 %.

خلال الجولة، أشار وزير النقل إلى أهمية هذا المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة كمدن: العبور، والمستقبل، والشروق، وهليوبوليس الجديدة، وبدر، والمنطقة الصناعية، والعاشر من رمضان، والعاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى أن القطار الكهربائي الخفيف LRT سيتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور، ومع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة – العلمين) في المحطة المركزية، ومع "مونوريل" العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة.

لفت وزير النقل خلال التفقد إلى ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ضرورة مد مسار القطار الكهربائي LRT إلى قلب مدينة العاشر من رمضان؛ وذلك لخدمة المواطنين القاطنين لمدينة العاشر من رمضان والمترددين عليها، ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3كم بعدد 19 محطة، بعد إضافة محطات العاشر من رمضان 2و3و4 ليصل إلى قلب العاشر من رمضان؛ حيث يبدأ المسار من محطة عدلي منصور ثم يمتد موازياً لطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي إلى مدينة بدر، ثم يتفرع شمالاً بعدها حتى قلب مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليصل إلى المدينة الرياضية العالمية.

وأشار وزير النقل إلى أن المشروع يتم تنفيذه على ثلاث مراحل؛ الأولى من محطة عدلي منصور وحتى محطة العاصمة (1)، والثانية من بعد محطة العاصمة (1) حتى محطة مدينة الفنون والثقافة، والثالثة جنوباً بعدد 4 محطات "3 علوية و1سطحية" (محطات العاصمة الإدارية 3 - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع).

وأضاف الوزير أنه تم توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائي LRT بين الهيئة القومية للأنفاق، وشركة "RATP DEV"؛ مؤكدا أنه كان من الضروري تنفيذ هذا التعاقد أثناء فترة التنفيذ وتشطيب المحطات لتواجد الشركة وتلبية أي مطالب لها أثناء التنفيذ، ومعايشة الأعمال لتكون جاهزة للتشغيل فور انتهاء أعمال الإنشاء.

https://youtu.be/EKOCbwhZmqw