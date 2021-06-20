9 أشهر.. عروس تصمم فستان زفافها داخل مترو الأنفاق

نسجت عروس فستان زفافها بالكامل داخل مترو الأنفاق أثناء تنقلها يوميا في مدينة نيويورك الأمريكية، لمدة 9 أشهر .

نشرت العروس «أندروز» مقطع فيديو حصد حتى الآن أكثر من 430،000 مشاهدة عبر حسابها في TikTok، وثقت فيه عملية تصميم فستان زفافها داخل مترو الأنفاق، حيث اعتادت أخذه معها يوميًا والعمل على نسجه أثناء تنقلها في مدينة نيويورك.

ولصنع فستانها، الذي تم تصميمه بطبقات من الكشكشة، وتنورة متدرجة، مع أكمام خشبية وخط رقبة على شكل V، استخدمت العروس أكثر من أربعة أميال من خيوط الدانتيل الموهير.

كما تم تزيين فستان العروس أيضًا بنقش الطماطم الصغيرة الحمراء، بما يتماشى مع حفل الزفاف، كتبت أندروز على الفيديو تيك توك: "كان الإلهام أن يلتقي قرصان فضاء برقعة طماطم - لأن الأمر يبدو ممتعًا".

قامت أندروز أيضًا بتصميم ملابس العريس التي تشبه بدلة رائد الفضاء، وصنع زوجًا من الجوارب المزينة يدويًا لتبدو وكأنها سماء مرصعة بالنجوم، وفقًا لفيديو TikTok آخر.

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