سقوط ميكروباص في ترعة بدمياط ومصرع السائق وسيدة

استقبل مستشفي التخصصى بدمياط جثتين لسيده ورجل، نتيجه سقوط سيارة ميكروباص داخل ترعه المشروع بأولاد حمام بدمياط.

تلقي اللواء عصام هلال مدير أمن دمياط اخطار يفيد بسقوط سيارة ميكروباص بركابها وتوفي سائق الميكروباص في الحال وسيدة اخري تجلس بجانب السائق.

أسفر الحادث عن وفاة حالتين السائق وسيدة من الركاب تم نقل الجثتين إلى المشرحة وإصابة باقى ركاب السيارة بإصابات مختلفة وتم نقلهم إلى مستشفى دمياط العام.

وتم رفع السيارة من داخل الترعة من قبل رجال الأمن ومساعدة الأهالي ..

تم تحرير محضر بالواقعه تمهيدا للعرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق.