شاهد على خيانة الإخوان لـ أحمد موسى: تحولت من متعاطف معهم إلى كاشف لحقيقتهم

كشف الإعلامي حسام الغمري شاهد على خيانة وتآمر جماعة الإخوان الارهابية، تفاصيل جديدة عن تآمر الاخوان، مشيراً إلى أن أيمن نور كان يردد دائما أن الإخوان شبهة.





واضاف الغمري، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الخميس، أن للاسف كنت واحد من من سقطوا في فخ دعاية جماعة الاخوان الارهابية.

وتابع الإعلامي حسام الغمري شاهد على خيانة وتامر الجماعة الارهابية، تأكدت أن ما حدث في يناير 2011 فتنة وكانت رييع عبري، مستطردا " أنا تحولت من شخص متعاطف مع الاخوان الى انسان كشف حقيقتهم.

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