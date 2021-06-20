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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. مسار للدراجات الهوائية على شاطئ جميرا

دبي
دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذ مسار خاص للدراجات الهوائية على شاطئ جميرا بطول 16 كيلومتراً، يربط مسار الدراجات الهوائية القائم على شارع جميرا عند قناة دبي المائية بالمسار القائم على شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عند مدينة دبي للإنترنت، وذلك وفقا لتوجيهات حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

الإمارات

وقال  مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات إن تنفيذ مشروع مسار الدراجات الهوائية يأتي ترجمة لرؤية محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لرفع مستوى جودة الحياة في المدينة لتحقيق سعادة السكان، والتحول نحو حلول النقل المستدام، كما يأتي تنفيذاً لتعليمات حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي لمدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر توفير البدائل المناسبة لتشجيع السكان على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وذلك تحقيقاً لخطة دبي الحضرية 2040، الرامية لجعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، وفقا لما ذكرته صحيفة الاتحاد.

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وأكد مطر الطاير أن مشروع مسار الدراجات الهوائية في شاطئ جميرا إضافة نوعية لحزمة مشاريع البينة التحتية التي تنفذها حكومة دبي، لتشجيع الأنشطة الرياضية والترفيهية للارتقاء بمستوى جودة الحياة في الإمارة.

 وحول تفاصيل المسار الجديد، قال «يبلغ عرض المسار في جزئه الأول أربعة أمتار، ويمر بمحاذاة شاطئ جميرا، موازياً لمساري الجري والمشاة الحاليين على الشاطئ الممتد من قناة دبي المائية حتى حديقة أم سقيم، ثم ينتقل المسار للمرور بمحاذاة شارع جميرا وشارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصولاً إلى مدينة دبي للإنترنت، ويبلغ عرض المسار في هذه الجزئية ثلاثة أمتار». 

الامارات هيئة الطرق والمواصلات في دبي شاطئ جميرا حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي

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