تنسيق الشهادات المعادلة 2021 .. كل ما تريد معرفته عن قواعد القبول
وافق المجلس الأعلى للجامعات ، على القواعد العامة لقبول الطلاب الحاصلين بـ تنسيق الشهادات المعادلة 2021 (العربية والأجنبية)، والمتقدمين لمكتب التنسيق، وذلك لراغبي الالتحاق بكليات الجامعات الحكومية بالعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢، وقد تم تحديد الحد الأدني بنسبة مئوية معينة من إجمالي النهاية العظمى وذلك من المجموع الاعتباري ولكل شهادة.
وقد جاءت على النحو التالي:
1- أوضح المجلس الأعلى للجامعات أن يكون الحد الأدنى بـ " تنسيق الشهادات المعادلة 2021 " بنسبة ٩٥٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب.
2- أوضح المجلس الأعلى للجامعات أٔن يكون الحد الأدنى بـ " تنسيق الشهادات المعادلة 2021 " بنسبة ٨٥٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.
٣- أوضح المجلس الأعلى للجامعات أن يكون الحد الأدنى بـ " تنسيق الشهادات المعادلة 2021 " بنسبة ٩٠٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام.
٤- أوضح المجلس الأعلى للجامعات أن يكون القبول بـ " تنسيق الشهادات المعادلة 2021 " بأسبقية المجموع الكلي أو الاعتباري لدرجات الطالب، وذلك في حدود الأعداد المقررة لكل شهادة، نظرا لأن هذه الكليات تتطلب مستوى علمي متميز.
٥- أوضح المجلس الأعلى للجامعات يتم تقديم كافة المستندات بـ " تنسيق الشهادات المعادلة 2021 " التي تفيد بالإقامة الشرعية النظامية الفعلية لكل طالب وولي أمره وذلك في الدولة التي حصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة وذلك طوال مدة الدراسة والتي تم منح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها كما يحدد تاريخ بدء الدراسة والانتهاء منها ومن الامتحانات بكتاب موثق من كل من المستشار الثقافي المصري من الدولة المانحة للشهادة أو المستشار الثقافي للدولة المانحة للشهادة في جمهورية مصر العربية.
كما يتم تقديم إقامة فعلية يتم توثيقها من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية في الدولة المانحة وجواز سفر موضحًا به التواريخ وجهة الدخول والخروج وشهادة تحركات موضحًا بها تواريخ وجهة الدخول والخروج وذلك لتنفيذ الحكم القضائي الذي يصدر من مجلس الدولة في هذا الشأن.
نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2020
وقد ظهرت نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2020 / 2021 العام الماضي عبر موقع التتنسيق الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث ستظهر العام الحالي ايضًا عبر الرابط التالي .
تنسيق الشهادات المعادلة 2020- 2021
وقد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماع دوري وناقش به مستجدات تنسيق الشهادات المعادلة 2020- 2021 وذلك ظهر امس السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.
تنسيق الشهادات المعادلة 2021 .. وأضافة إلى ذلك قد أعلن المجلس الأعلى للجامعات أن قد وافق على تنسيق الشهادات المعادلة 2021 وهو للقبول للجامعات والمعاهد للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ وذلك بذات قواعد التنسيق المعمول بها دون تغيير.
وتم مناقشة المجلس قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية بـ" تنسيق الشهادات المعادلة 2021 " للالتحاق بالجامعات الحكومية في العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢.
وبجانب إعلان تنسيق الشهادات المعادلة 2021، أعلن المجلس موافقته على إجراء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق في كليات السياحة والفنادق والتمريض، وبذلك تُجرى اختبارات القدرات لجميع الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات وذلك عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.