تنسيق الشهادات المعادلة 2021 .. كل ما تريد معرفته عن قواعد القبول

وافق المجلس الأعلى للجامعات ، على القواعد العامة لقبول الطلاب الحاصلين بـ تنسيق الشهادات المعادلة 2021 (العربية والأجنبية)، والمتقدمين لمكتب التنسيق، وذلك لراغبي الالتحاق بكليات الجامعات الحكومية بالعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢، وقد تم تحديد الحد الأدني بنسبة مئوية معينة من إجمالي النهاية العظمى وذلك من المجموع الاعتباري ولكل شهادة.

وقد جاءت على النحو التالي:

1- أوضح المجلس الأعلى للجامعات أن يكون الحد الأدنى بـ " تنسيق الشهادات المعادلة 2021 " بنسبة ٩٥٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب.

2- أوضح المجلس الأعلى للجامعات أٔن يكون الحد الأدنى بـ " تنسيق الشهادات المعادلة 2021 " بنسبة ٨٥٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.

٣- أوضح المجلس الأعلى للجامعات أن يكون الحد الأدنى بـ " تنسيق الشهادات المعادلة 2021 " بنسبة ٩٠٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام.

٤- أوضح المجلس الأعلى للجامعات أن يكون القبول بـ " تنسيق الشهادات المعادلة 2021 " بأسبقية المجموع الكلي أو الاعتباري لدرجات الطالب، وذلك في حدود الأعداد المقررة لكل شهادة، نظرا لأن هذه الكليات تتطلب مستوى علمي متميز.

٥- أوضح المجلس الأعلى للجامعات يتم تقديم كافة المستندات بـ " تنسيق الشهادات المعادلة 2021 " التي تفيد بالإقامة الشرعية النظامية الفعلية لكل طالب وولي أمره وذلك في الدولة التي حصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة وذلك طوال مدة الدراسة والتي تم منح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها كما يحدد تاريخ بدء الدراسة والانتهاء منها ومن الامتحانات بكتاب موثق من كل من المستشار الثقافي المصري من الدولة المانحة للشهادة أو المستشار الثقافي للدولة المانحة للشهادة في جمهورية مصر العربية.

كما يتم تقديم إقامة فعلية يتم توثيقها من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية في الدولة المانحة وجواز سفر موضحًا به التواريخ وجهة الدخول والخروج وشهادة تحركات موضحًا بها تواريخ وجهة الدخول والخروج وذلك لتنفيذ الحكم القضائي الذي يصدر من مجلس الدولة في هذا الشأن.

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2020

وقد ظهرت نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2020 / 2021 العام الماضي عبر موقع التتنسيق الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث ستظهر العام الحالي ايضًا عبر الرابط التالي .

تنسيق الشهادات المعادلة 2020- 2021

وقد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماع دوري وناقش به مستجدات تنسيق الشهادات المعادلة 2020- 2021 وذلك ظهر امس السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.

تنسيق الشهادات المعادلة 2021 .. وأضافة إلى ذلك قد أعلن المجلس الأعلى للجامعات أن قد وافق على تنسيق الشهادات المعادلة 2021 وهو للقبول للجامعات والمعاهد للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ وذلك بذات قواعد التنسيق المعمول بها دون تغيير.

وتم مناقشة المجلس قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية بـ" تنسيق الشهادات المعادلة 2021 " للالتحاق بالجامعات الحكومية في العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وبجانب إعلان تنسيق الشهادات المعادلة 2021، أعلن المجلس موافقته على إجراء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق في كليات السياحة والفنادق والتمريض، وبذلك تُجرى اختبارات القدرات لجميع الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات وذلك عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.