أكلات خليجية.. طريقة عمل مكعبات السمك بصوص الكاري

تعد أكلة مكعبات السمك بصوص الكاري من أجمل الأكلات الخليجية التى تستخدم السمك بشكل مغذي ولذيذ.

وبالرغم من سهولة إعداد أكلة مكعبات السمك بصوص الكاري إلا أن عدد كبير من النساء لا يعرفن كيفية إعدادها فى المنزل باحترافية.



نقدم لكم طريقة عمل مكعبات السمك بصوص الكاري بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير مكعبات السمك بصوص الكاري

سمك فيليه

بصل

زيت

جزر

كاري

سبانخ

كزبرة خضراء

دقيق

لبن جوز هند

ملح

فلفل أسود



طريقة عمل مكعبات السمك بصوص الكاري



* تبلي قطع السمك بالثوم المفروم والكاري والكزبرة الخضراء المفرومة ومن ثم ضعيها في الدقيق من كل الاتجاهات

* اقليها في زيت غزير ساخن اجرشي الجزر مع البصل والثوم وضعي الخليط في طاسة بها زيت

* اضيفي الكاري ولبن جوز الهند والسبانخ المفرومة وقدميها مع السمك المقلي.