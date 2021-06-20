خلال لقائها بالرئيس السيسي.. وزيرة خارجية ليبيا: نحتاج قيادة مصر لخلق توازن في المنطقة.. فيديو

أعربت وزيرة الخارجية الليبية الدكتورة نجلاء المنقوش، عن تشرفها بلقاء الرئيس السيسي.

وأكدت "المنقوش"، خلال لقائها بالرئيس السيسي، تقدير وفخر الحكومة الليبية بالدور المصري الرائد في المنطقة ودعم السلام في ليبيا، وإرساء مبادئ الحوار ودعم إعلان القاهرة وقف إطلاق النار للشعب الليبي، معقبه: "موقف تاريخي".



وأضاف: "نثمن الحكمة والقيادة الرشيدة للرئيس السيسي والجهود الحثيثة والصادقة لمصر في دعم أشقائها في ليبيا والتي تنبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستعادة الأمن والاستقرار بها وصون المؤسسات الوطنية للدولة الليبية بما فيها توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء التدخلات الأجنبية وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا"، فضلا عن إرساء مبادئ الحوار بين الفرقاء الليبيين ودعم المصالحة الوطنية استعداداً لعقد انتخابات نزيهة وشفافة وحقن دماء الليبيين من خلال وقف إطلاق النار عبر "إعلان القاهرة".



وأوضحت وزيرة الخارجية الليبية الدكتورة نجلاء المنقوش، : "نحن نتمنى أن يكون لمصر دور فعال في توحيد المؤسسة العسكرية وجمع شمل الليبيين للاستعداد للانتخابات"، متابعة: "دائما نحتاج مصر ونحتاج قيادة مصر لخلق توازن في المنطقة".