الديهي: 7 ملايين توكتوك في مصر منها 10% فقط مرخصة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه وفقًا لمعلوماته مصر يوجد بها نحو 7 ملايين توكتوك، 10 % فقط حصل على رخصة رسمية، مشددًا على أن التوكتوك يسبب تلوثا وزحاما وعشوائية واضحة، لكنه يوفر فرص عمل للبعض، معقبًا "فاتح بيوت ناس".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الدولة تسعى لتحسين وتجويد ورفع كفاءة التوكتوك بتحويله لسيارة ميني فان بالغاز الطبيعي "التمناية" أو إنتاج توكتوك مصري يعمل بالكهرباء.

وتابع أن الحكومة المصرية أعلنت دخول التوكتوك ضمن مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الدولة اتجهت نحو الهدف الأسمى وتريد عمل إصلاح جذري بتقنين أوضاع التوكتوك ومبادرة استبدال التوكتوك بالميني فان، مشددًا على أن هذا القرار صائب من الحكومة.