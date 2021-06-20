الجامعة العربية: أمريكا تسحب منظومة الصواريخ من المنطقة لهذا السبب

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إن أمريكا تسحب منظومة الصواريخ من المنطقة لاعادة صيانتها وتأهيلها، مضيفا أن أمريكا تعيد وضعية انتشار قواتها في العالم للتركيز على المحيط الهادي.

وأضاف أبو الغيط، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن أمريكا تعيد تركيز قواتها للاستعداد لقوة اقتصادية وعسكرية وهى الصين، لافتا إلى أن الأمن الاسرائيلي الأهم لأمريكا وبينهما مصالح مشتركة.

وأكد الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أن روسيا لديها نفوذ في المنطقة ويجب أن يواجه نفوذ أمريكا، مشيرا إلى أن الصين لديها قواعد عسكرية في جيبوتي والخليج ولن تنسحب من المنطقة.

وأكد الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أن تصريحات قائد القيادة المركزية الأمريكية بشأن السد قرأتها بأن أمريكا ستتحرك في لحظة ما. لابد من الوصول إلى حل في قضية السد الإثيوبي بتواجد اطراف دولية.



وتابع أبو الغيط، أن أمريكا لديها حاملة طائرات في بحر العرب وزنها 100 ألف طن، مستدركا أن ما أخشاه على المجتمع الدولي هو الانزلاق في صراع بين أمريكا والصين.



وتابع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إن إثيوبيا بها حاليا مشاكل داخلية وهشاشة ونزاعات عرقية كثيرة، مؤكدا أن الحكومة الاثيوبية الحالية تسعى إلى الصدام مع الخارج والمجتمع الدولي.

وتابع أبو الغيط، أن التعنت من جانب إثيوبيا سيؤدي إلى موقف خطير وتداعيات نتمنى عدم الوصول لها، مستدركا أن جامعة الدولة العربية تناولت أزمة ملف سد النهضة الأثيوبي خلال 3 اجتماعات، و 17 وزير خارجية شاركوا في الاجتماع الطارئ بالدوحة لدعم الموفقين المصري والسوداني في قضية السد.



وأضاف أن مصر والسودان طلبتا عقد الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب، متابعا أنه وافقت كافة الدول على طلبهما.

وأكد الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أن قرارات جامعة الدول العربية واضحة للجميع، موضحا أن وزراء الخارجية العرب أيدوا بالإجماع مشروع القرار المصري السوداني الخاص بالسد الإثيوبي.



وتابع أن قرار وزراء الخارجية العرب بالدوحة أكد أن قضية نهر النيل لمصر والسودان هى جزء من الامن القومي العربي، جماعة الدولة العربية تشاند دولتي المصب وطلبت من مجلس الأمن عقد جلسة لبحث ملف السد الإثيوبي.



وتابع أبو الغيط، أن قرار وزراء الخارجية العرب بالذهاب لمجلس الأمن لدعم التحرك المصري والسوداني للمنظمة الأممية، لافتا إلى أنه ربما تقدم مصر والسودان طلبا لمجلس الأمن لمناقشة أزمة السد الإثيوبي.

وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إنه الجامعة العربية شكلت لجنة في نيويورك تضم السعودية والاردن والعراق ومندوب الجامعة لتنسيق الطرح العربي مع مصر والسودان.



وأضاف أبو الغيط، أن ربما يحتاج مناقشة أزمة السد الإثيوبي إلى تصويب من أعضاء المجلس، موضحا أن يجب تبني أحدى الدول الأعضاء بمجلس الأمن طلب مصر والسودان مناقشة ملف السد.



وتابع الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أن لا يستطيع مجلس الأمن التخلي عن مسئوليته لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، مستدركا أن هناك تهديد للأمن والسلم الدوليين بسبب أزمة السدود التي قد تتطور إلى مواجهة تؤدي إلى عدم الاستقرار.



وتوقع الأمين العام، أن يكون هناك جلسة يعقدها مجلس الأمن لمناقشة ملف السد الإثيوبي، موضحا أن نرفض أي أجراء أحادي تقوم به إثيوبيا لتهديده الأمن المائي.



وأكمل أن المزاعم الإثيوبية عن وجود صدام عربي افريقي غير صحيح ومحاولة منها للحصول على الدعم الإفريقي، موضحا أن ثلث العالم العربي يقيمون في قارة إفريقيا.



فيما أشاد الإعلامي أحمد موسى، بـ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، مؤكدا أنه رجل حضر المواقف الصعبة في التاريخ المصري من حرب أكتوبر إلى ثورة 30 يونيو.



وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن محمد أبو الغيط رجل محب لثورة 30 يونيو، وتحدث عن دعمة للثورة وهو من الرجال الذين تحدثوا وقت الشدة.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه تحدث وقت الشدائد أبناء حكم الجماعة الإرهابية للبلاد، لافتا إلى أن أحمد أبو الغيط مواطن مصري يدافع عن بلد وعن العالم العربي من خلال عمله في جامعة الدول العربية.



وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن أحمد أبو الغيط رجل من الناس الذين نقدر مواقفهم وهو شخص محترم مدافع عن وطنة طيلة تاريخه السياسي، مستدركا أن :"ابو الغيط ليس رجل ملاوع ويقول الحقيقة دون أي مشكلة ولا يخاف ويحب وطنة".





ويستضيف الإعلامى أحمد موسى، أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، فى حوار خاص مساء اليوم الأحد، ببرنامج “ على مسئوليتى ” المذاع على فضائية “ صدى البلد ” ، في الثامنة مساءً ، للتعرف على دور جامعة الدول العربية فى دعم الوصول إلى اتفاق عادل بشأن قضية السد الأثيوبى ، وكيف يرى إتهامات إثيوبيا انحياز الجامعة العربية لمصر والسودان .



ويكشف أحمد أبو الغيط، عن توقعاته لموقف مجلس الأمن والمجتمع الدولي من أزمة السد الإثيوبى ، إلى جانب دور جامعة الدول العربية فى وقف السياسات الإسرائيلية في القدس .



و يتناول "أبو الغيط" الدور الداعم من جامعة الدول العربية للبنان للخروج من مأزقها السياسي الاقتصادي ، بالاضافة إلى جهود جامعة الدول العربية فى الدفاع عن القضايا العربية وتعزيز سبل الأمن فى المنطقة .