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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

موعد إنتاج أول لقاح كورونا في مصانع فاكسيرا

الصحة تكشف موعد إنتاج أول لقاح كورونا في مصانع فاكسيرا .. فيديو

وزيرة الصحة خلال
وزيرة الصحة خلال تفقدها مجمع مصانع فاكسيرا

كشف الدكتور خالد مجاهد ، مستشار وزيرة الصحة ، عن موعد إنتاج أول لقاح ، وهو خلال أيام قليلة ، وذلك بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية ، من خلال خطوط الانتاج بشركة فاكسيرا في مقر العجوزة ، مضيفاً أن سيتم الانتهاء من مصانع فاكسيرا ، مقر 6 أكتوبر ، وافتتاحه بعد أسبوعين . 

 

وأشار " مجاهد " في مداخلة هاتفية مع برنامج " من مصر " المُذاع على فضائية " سي بي سي " ، إلى أن مجمع مصانع فاكسيرا به 8 معامل مركزية ، مزودة بأحدث الأجهزة الخاصة بقياس جودة لقاحات كورونا ، وقياس ثبات المنتج النهائي تحت تأثير الظروف المختلفة ، سواء في درجة الحرارة ، أو الضغط .

 

وتابع مستشار وزيرة الصحة ، أن هذه الأجهزة أيضاً تقوم بعمل اختبارات العقامة ومأمونية المنتج النهائي ، طبقاً للتعليمات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية ، في الرقابة على جودة تصنيع اللقاحات ، معقباً : " كل ما يستخدم في التصنيع هو خاضع لتوصيات منظمة الصحة العالمية ، بالإضافة إلى أن مصنع التدريب مطابق للمواصفات العالمية الخاصة بحفظ اللقاحات ، ومراقب برقابة إلكترونية ، لضمان التخزين الآمن للقاحات ، وهي أهم مرحلة في عملية الأنتاج .

 

وأضاف " مجاهد " ، أن هذا المصنع يكفي لتخزين 150 ألف جرعة ، حيث إن الطاقة الانتاجية اليومية تصل إلى 3 ملايين جرعة .

 

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