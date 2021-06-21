الصحة تكشف موعد إنتاج أول لقاح كورونا في مصانع فاكسيرا .. فيديو

موعد إنتاج أول لقاح كورونا في مصانع فاكسيرا

كشف الدكتور خالد مجاهد ، مستشار وزيرة الصحة ، عن موعد إنتاج أول لقاح ، وهو خلال أيام قليلة ، وذلك بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية ، من خلال خطوط الانتاج بشركة فاكسيرا في مقر العجوزة ، مضيفاً أن سيتم الانتهاء من مصانع فاكسيرا ، مقر 6 أكتوبر ، وافتتاحه بعد أسبوعين .

وأشار " مجاهد " في مداخلة هاتفية مع برنامج " من مصر " المُذاع على فضائية " سي بي سي " ، إلى أن مجمع مصانع فاكسيرا به 8 معامل مركزية ، مزودة بأحدث الأجهزة الخاصة بقياس جودة لقاحات كورونا ، وقياس ثبات المنتج النهائي تحت تأثير الظروف المختلفة ، سواء في درجة الحرارة ، أو الضغط .

وتابع مستشار وزيرة الصحة ، أن هذه الأجهزة أيضاً تقوم بعمل اختبارات العقامة ومأمونية المنتج النهائي ، طبقاً للتعليمات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية ، في الرقابة على جودة تصنيع اللقاحات ، معقباً : " كل ما يستخدم في التصنيع هو خاضع لتوصيات منظمة الصحة العالمية ، بالإضافة إلى أن مصنع التدريب مطابق للمواصفات العالمية الخاصة بحفظ اللقاحات ، ومراقب برقابة إلكترونية ، لضمان التخزين الآمن للقاحات ، وهي أهم مرحلة في عملية الأنتاج .

وأضاف " مجاهد " ، أن هذا المصنع يكفي لتخزين 150 ألف جرعة ، حيث إن الطاقة الانتاجية اليومية تصل إلى 3 ملايين جرعة .