أطعمة تزيد من نشاط جسمك طوال اليوم

هناك بعض الأطعمة التى تزيد من نشاط جسمك طوال اليوم، فإذا لم تكن قادرًا على الحفاظ على مستويات الطاقة لديك إلى المستوى الأمثل مؤخرًا ، فقد حان الوقت لمراقبة مستويات السكر في الدم.

ووفقًا لأخصائي التغذية Lovneet Batra ، فإن الهدف هو "الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم وتجنب تلك الارتفاعات والانخفاضات الشديدة التي تجعلك تشعر بالجوع".

يمكنك محاولة تخزين الأطعمة التي "تمنحك الطاقة " وتحافظ على مستويات الطاقة لديك مرتفعة طوال اليوم.

الزبادي

غني بالبروتين والكالسيوم والدهون الجيدة

- يحافظ على صحة الأمعاء

- تساعد البكتيريا الموجودة فيه على تحسين الهضم أيضًا

- يساعد في الحفاظ على برودة الجسم

الشوفان

- انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم

- يحافظ على الشبع ويمنحك الشبع لفترة طويلة

- يوفر الطاقة

موز

- محشو بالسكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز. بمجرد دخولها إلى جسمك ، فإنها تمنحك دفعة من الطاقة

- غنية بالبوتاسيوم والألياف

- معبأة بالمغنيسيوم وتُعرف أيضًا باسم الطعام السعيد

المكسرات والبذور

- يضمن إطلاقًا ثابتًا لجرعات صغيرة من الطاقة طوال اليوم.

- تناول بعض الفول السوداني واللوز وبذور اليقطين وبذور الكتان (المحمصة) كل بضع ساعات لضمان عدم تضاؤل ​​مستويات الطاقة لديك.

- مصدر جيد لأحماض أوميغا 3 الدهنية والسيلينيوم والمغنيسيوم والعناصر الغذائية الدقيقة الأخرى

حبوب الكينوا

- نسبة عالية من البروتين والكربوهيدرات والألياف الغذائية ، بالإضافة إلى احتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن. يقول باترا: "على الرغم من أن هذا الطعام الفائق يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات ، إلا أنه يحتوي على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ، مما يشير إلى أن الكربوهيدرات يتم امتصاصها ببطء ويمكن أن توفر إطلاقًا مستدامًا للطاقة".

النباتات الخضراء

- عملية الإنبات تزيد من امتصاص الجسم للعناصر الغذائية.

- عدم وجود طفرات السكر

- الشعور بالامتلاء لفترة أطول

- وجود الكربوهيدرات المعقدة والبروتين

- كما يزيد محتوى الحديد أيضًا