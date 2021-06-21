تبدأ من 57 ألف ريال.. القائمة الكاملة لأسعار نيسان 2021 في السعودية

يعد السوق السعودى للسيارات من أكبر الأسواق التى تضم ماركات وطرازات مختلفة ومتعددة بالوطن العربى ومنطقة الخليج حيث تتميز بالتنوع والتميز.

ومن ضمن الماركات المميزة التى يتم تقديمها داخل السوق السعودى للسيارات ، تأتى العلامة التجارية نيسان بالعديد من طرزاتها وتشكيلتها المختلفة .

وخلال السطور التالية سنتعرف على القائمة الكاملة للشركة داخل الاسواق السعودية .

نيسان كيكس

- اوتوماتيك / S 2021 بقوة محرك 1600 CC وبسعر 57,712 ر.س

- اوتوماتيك / SV 2021 بقوة محرك 1600 CCوبسعر 75,064 ر.س

- اوتوماتيك / SL 2021 بقوة محرك 1600 CCوبسعر 90,079 ر.س

نيسان سنترا

- اوتوماتيك / S 2021 بقوة محرك 1600 CCوبسعر 69,289 ر.س

- اوتوماتيك / S 2021 بقوة محرك 1800 CCوبسعر 97,350 ر.س

نيسان اكس تريل

- اوتوماتيك / S 2WD 5-SEATER 2021بقوة محرك 2500 CCوبسعر 86,625 ر.س

- اوتوماتيك / S 2WD 7-SEATER 2021بقوة محرك 2500 CCوبسعر 88,072 ر.س

- اوتوماتيك / S AWD 2021 بقوة محرك 2400 CCوبسعر 88,440 ر.س

- اوتوماتيك / S AWD 2021 بقوة محرك 2500 CCوبسعر 91,476 ر.س

- اوتوماتيك / SV X-TREAMER AWD 2021بقوة محرك 2500 CCوبسعر 104,412 ر.س

- اوتوماتيك / SL AWD 7-SEATER W/SAFETY SHIELD 2021بقوة محرك 2500 CCوبسعر 121,219 ر.س

نيسان التيما

- اوتوماتيك / S 2021 بقوة محرك 2500 CCوبسعر 98,163 ر.س

- اوتوماتيك / SV 2021 بقوة محرك 2500 CCوبسعر 107,300 ر.س

- اوتوماتيك / TURBO SV 2021 بقوة محرك 2000 CCتربو وبسعر 115,500 ر.س

- اوتوماتيك / SL 2021 بقوة محرك 2500 CCوبسعر 126,473 ر.س

- اوتوماتيك / TURBO SL 2021 بقوة محرك 2000 CCتربو وبسعر 135,713 ر.س

نيسان اورفان

- اوتوماتيك / 3-SEATER AUTOMATIC 4-DOOR 2019بقوة محرك 2500 CCوبسعر 121,500 ر.س

- اوتوماتيك / 3-SEATER AUTOMATIC 5-DOOR 2019بقوة محرك 2500 CCوبسعر 121,500 ر.س

- اوتوماتيك / 6-SEATER AUTOMATIC 5-DOOR 2019بقوة محرك 2500 CCوبسعر 121,500 ر.س

- مانيوال / 3-SEATER MANUAL 5-DOOR 2019بقوة محرك 2500 CCوبسعر 123,000 ر.س

- مانيوال / 3-SEATER MANUAL 4-DOOR 2019بقوة محرك 2500 CC وبسعر 123,000 ر.س

- مانيوال / 6-SEATER MANUAL 5-DOOR 2019بقوة محرك 2500 CC وبسعر 123,000 ر.س

- مانيوال / 6-SEATER MANUAL 2019بقوة محرك 2500 CCوبسعر 132,000 ر.س

نيسان باثفايندر

- اوتوماتيك / S 2WD 2021 بقوة محرك 3500 CCوبسعر 127,804 ر.س

- اوتوماتيك / SV 4WD 2021 بقوة محرك 3500 CC وبسعر 161,299 ر.س

- اوتوماتيك / S 4WD 2021 بقوة محرك 3500 CCوبسعر 164,835 ر.س

- اوتوماتيك / SL 4WD 2021 بقوة محرك 3500 CC وبسعر 253,935 ر.س

نيسان بيك اب

- اوتوماتيك / S 2020 بقوة محرك 4800 CCوبسعر 131,775 ر.س

نيسان 370Z

- مانيوال / COUPE 2021 بقوة محرك 3700 CCوبسعر 157,068 ر.س

- اوتوماتيك / COUPE 2021 بقوة محرك 3700 CCوبسعر 161,688 ر.س

نيسان باترول

- اوتوماتيك / XE 2021 بقوة محرك 4000 CCوبسعر 196,339 ر.س

- اوتوماتيك / SE T2 2021 بقوة محرك 4000 CCوبسعر 227,524 ر.س

- اوتوماتيك / SE PLATINUM CITY 2021بقوة محرك 4000 CCوبسعر 265,639 ر.س

- اوتوماتيك / LE PLATINUM CITY 2021بقوة محرك 5600 CCوبسعر 358,039 ر.س

- اوتوماتيك / FULL OPTIONSE FULL OPTION 2021بقوة محرك 4000 CCوبسعر 374,550 ر.س

- اوتوماتيك / NISMO 2021 بقوة محرك 5600 CCوبسعر 688,050 ر.س