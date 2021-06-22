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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقنين أوضاع التوكتوك.. مبادرة الإحلال والتجديد تكشف آخر المستجدات

توكتوك
توكتوك

كشف الدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات المتقدمة بوزارة المالية، تفاصيل انضمام التوك توك للمبادرة، مؤكدا أن هذا الأمر في غاية الأهمية خلال الوقت الحالي. 

 

وأضاف عوض، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر شاشة سي بي سي، مساء الإثنين، ندرس عملية انضمام التوك توك للمبادرة، لافتا إلى أنه يتم حاليا عملية تقنين أوضاع التوك توك. 

 

وأوضح الدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات المتقدمة بوزارة المالية، أن كل الجهات المعنية تعمل في هذا الأمر بخطوات سريعة وثابتة، مشيرا إلى أن ترخيص التوكتوك له فوائد كثيرة على المجتمع، وسيكون له تأمين اجتماعي ومعاش أيضا. 

وأكد الدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات المتقدمة بوزارة المالية، أنه سيتم تقنين أوضاع مركبات التوك توك وإصدار التراخيص. 

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لبحث إجراءات تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" وتشجيع أصحابها على الترخيص، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي الإدارة العامة للمرور والجهات المعنية.


وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال الاجتماع ضرورة على أهمية تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" على مستوى الجمهورية، والعمل على تيسير إجراءات الترخيص لأصحابها، لافتا إلى أن هناك فوائد واسعة من التقنين، سواء للمجتمع، أو لصاحب "التوك توك" نفسه، الذي سيتم التأمين عليه، وسيكون له معاش.


وأشار السفير نادر سعد، إلى أن المناقشات أوضحت أن عدد مركبات "التوك توك" التي تم ترخيصها حتى الآن لا يتجاوز 10% من إجمالي المركبات في 22 محافظة، بدأت إجراءات الترخيص بها، مؤكداً أن رئيس الوزراء كلف الوزراء المعنيين بتقديم مذكرة للعرض على مجلس الوزراء تتضمن تيسيرات ومحفزات لأصحاب مركبات "التوك توك" لتقنين أوضاعهم، وترخيص مركباتهم، مع مراعاة أن تكون هناك قيمة محددة مخفضة للترخيص لترغيب هؤلاء المواطنين على تقنين أوضاعهم.


وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء : سيتولى وزير التنمية المحلية التنسيق مع المحافظين لتيسير إجراءات ترخيص سيارات "الميني فان" كوسيلة نقل جماعي آمنة وحضارية، كما سيتم العمل على دخول مركبات "التوك توك" ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، على أن تعمل سيارات "الميني فان" التي سيتم تسليمها كبديل للتوك توك بالغاز الطبيعي.


وأوضح السفير نادر سعد، أن وزارة الداخلية ستتولى دراسة المدة المقترحة للإنتهاء من تراخيص جميع مركبات "التوك توك" الموجودة حالياً، حسب الطاقة الاستيعابية للوحدات المرورية، مع إمكانية تخصيص ساحات لأعمال الفحص، وإعطاء التراخيص خاصة بمركبات "التوك توك" لتيسير الإجراءات.

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