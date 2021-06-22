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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة شهدت "خناقة" بين رشدي أباظة و عادل أدهم.. اعرف القصة.. صور

هذه السيارة شهدت
هذه السيارة شهدت "خناقة" بين رشدي أباظة و عادل أدهم

" انت اخترت الحب و انا اخترت الفلوس .. عشان الفلوس تشتري الحب.. هي هي يا صاحبي " الشرير المحبوب خفيف الظل، معادلة صعبة يستحيل تحقيقها، ولكن كان للفنان الراحل عادل أدهم رأي آخر فقد حقق هذه المعادلة بشكل مبهر، فقد عشقته الجماهير في أدوار الشر الممزوجة بخفة ظله اللامتناهية، والتي جاء من بينها شخصيته الدموية الكوميدية في فيلم " الأشرار " .

فيلم الأشرار

دارت أحداث فيلم " الأشرار " في أجواء مليئة بالأكشن يتخلله بعض من خفة ظل الفنان عادل أدهم، حيث تعتمد قصته على إيصال رسالة هادفة على الجمهور، مضمونها ان البحث عن المال فقط دون الملامح الإنسانية لا يجدي بالنفع إلا نهاية مأساوية في آخر المطاف، حيث تمحور الفيلم حول خمس شخصيات رئيسية ، بينهما أربعة رجال وهما عرفان " عبد الخالق صالح "، و ضياء " إبراهيم خان "، و خالد " رشدي أباظة "، و حاتم " عادل أدهم "، و امرأة تدعى زهرة جسدت شخصيتها الفنانة ناهد شريف.

فيلم الأشرار

كان يعمل هؤلاء الرجال الثلاثة في اعمال غير مشروعة منها التهريب، وبعد تنفيذ إحدى عمليات التهريب الكبيرة هذه، كان قد نفذها عرفان وقام بتخبئة المال من شركائه في مكان بعيد في صحراء العلمين، فقام حاتم و ضياء بمحاولة قتل عرفان للانفراد بهذا المال، ولكنهما لم يستطيعا الوصول إليه، وحاول خالد انقاذ عرفان بنقله إلى المشفى مباشرة و هناك أفشى لابنته زهرة عن المخبأ الذي تتواجد به النقود ثم لفظ أنفاسه الأخيرة.

فيلم الأشرار

حاولت زهرة الوصول إلى مكان النقود بمساعدة خالد، في رحلة مليئة بالمخاطر في جوف الصحراء، فتتبعهما حاتم وضياء في محاولة للاستيلاء على هذه النقود، ووسط كل هذه الأحداث العنيفة نشأت قصة حب بين زهرة وخالد كانت السبب في نجاتهما من الهلاك المحتوم، ونهاية حياة حاتم وضياء بشكل مأساوي.

فيلم الأشرار

منذ أولى لحظات مشاهد فيلم " الأشرار " وتظهر بشكل مباشر وكأنها بطلة رئيسية في أحداث هذا الفيلم السيارة MERCEDES BENZ W111،  والتي كانت قد أنتجتها أيقونة صناعة السيارات الألمانية الفارهة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ، والتي أنشأت على أهم رائدي صناعة السيارات في العالم جوتليب دايملر و كارل بنز و فيلهلم مايباخ، في العام 1926.

MERCEDES BENZ W111

ورافقت السيارة مرسيدس بنز عصابة الأشرار هذه من الطراز العريق MERCEDES W111، الذي بدأت شركة مرسيدس بنز  MERCEDES BENZ في صناعته منذ العام 1959، وحتى إصدار أخر نسخة منه في العام 1971، وتم طرح هذا الطراز بنسختين، الأولى ذات المفهوم الشبابي ثنائي الأبواب " كوبيه "، والثانية ذات المفهوم التقليدي رباعي الأبواب.

MERCEDES BENZ W111

و ظهرت السيارة MERCEDES BENZ W111، خلال احداث الفيلم وهي تسير بكل سهولة ويسر في الطرق الصحراوية الوعرة، وهذا ما يؤكد على مفهوم قوة دفعها الرباعية، واستمد هذا الطراز قوته من عدة خيارات من المحركات، أولها مكون من 6 أسطوانات بسعة 2.2 لتر، ويأتي الثاني بسعة 2.5 لتر، أما الثالث فهو بسعة 2.8 لتر، والرابع بسعة 3.0 لتر، ومحرك خامس 8 سلندر يأتي بسعة 3.5 لتر.

MERCEDES BENZ W111

جدير بالذكر أن فيلم الأشرار بطولة كلًا من " عادل أدهم، رشدي أباظة، إبراهيم خان، عبد الخالق صالح، صلاح نظمي، ناهد شريف، أميرة، الطوخي توفيق، صالح العويل " ومن تأليف فيصل ندا، وسيناريو وحوار و إخراج أيضًا حسام الدين مصطفى، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 1 يناير من العام 1970.

فيلم الأشرار
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