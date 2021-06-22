فعالة بنسبة 99 % .. هل يحدث حمل مع إبرة الثلاثة شهور ؟

تتساءل الكثير من النساء حول “هل يحدث حمل مع إبرة منع الحمل”، فعلينا بفهم كيف تعمل حقن منع الحمل؛ حيث تعتبر حقنة منع الحمل هي حقنة هرمونية لمنع الحمل غير المخطط له لمدة ثلاثة أشهر في كل مرة؛ حيث ان الهرمون الموجود في هذه الحقنة هو البروجستين.

هل يحدث حمل مع إبرة منع الحمل

وتعمل حقن منع الحمل على نحو مماثل لحبوب منع الحمل؛ حيث انها تمنع التبويض ويزيد من تراكم المخاط حول فتحة عنق الرحم، وفقا لما نشر في موقع “web med” الطبي.





وتكون حقن منع الحمل فعالة بنسبة 99 بالمائة، وحتى تحصل النساء على نتائج فعالة يجب أن تحصل النساء على حقن منع الحمل كل ثلاثة أشهر دون أن تتأخر، فهناك احتمال واحد من كل 100 أن تصبحي حامل إن لم تلتزم المراة بالحقن في مواعيدها.



هل يحدث حمل مع إبرة منع الحمل



وبالنسبة للنساء اللواتي لا يأخذن حقن منع الحمل في مواعيدها كما هو موصوف، فغالبًا ما يسمى الاستخدام النموذجي، و ينخفض ​​معدل الكفاءة إلى حوالي 94 بالمائة يعد الحصول على الحقنة كل 12 أسبوعًا أمرًا حيويًا للحفاظ على حمايتك من الحمل.



وتعد حقن منع الحمل، مثل حبوب منع الحمل ، لا تحمي من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، لا يزال يتعين عليك استخدام طريقة حاجز للحماية للمساعدة في منع الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.



ويمكن في بعض الحالات بعد ان تتوقف المرأة عن أخذ حقن منع الحمل، قد لا تعود إلى خصوبتك العادية وتكون غير قادرًا على الحمل لمدة تصل إلى 10 أشهر. إذا كنت تبحث فقط عن وسيلة مؤقتة لتحديد النسل وترغب في الحمل قريبًا ، فقد لا حقن منع الحمل مناسبة لحالتك.