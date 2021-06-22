ضمن حياة كريمة.. تطوير 6 مراكز بالبحيرة بتكلفة 45 مليار جنيه

مبادرة رئيس الجمهورية

أكد اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، على أهمية على دور الشركات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى في المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في جميع المجالات، مؤكدا أن نظام المشاركة والمسئولية المجتمعية نظام حياة وحماية وأمن اجتماعي وتنمية اقتصادية للمجتمع، ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى الذى عقد اليوم الثلاثاء، بمجمع دمنهور الثقافى بحضور المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام ورؤساء مجالس ادارات وممثلى شركات البترول بمحافظة البحيرة ورؤساء مدن ادكو ورشيد ورشيد الجديدة والقيادات التنفيذية ومتدربة البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة، فى اطار جهود المحافظة بالتنسيق مع الشركات لرصف وتوسعة وازدواج طريق ادكو رشيد المار بمنطقة شركات البترول بطول 24 كم وتغطية الترعة بتكلفة اجمالية 260 مليون جنيه، الامر الذى سيسهم فى اضافة محور مرورى جديد بالمنطقة لخدمة قطاع البترول وكافة المشروعات الخدمية والتنموية التى تتم بالمنطقة.

وأوضح المحافظ،أن الدولة نفذت العديد من المشروعات القومية بكلا المركزين ومنها مشروع تطوير رشيد وبشاير الخير 4 ومدينة رشيد الجديدة ومصنع الواح الخشبية M D F، كما تم تقديم عرض توضيحى لاهم المشروعات القومية المنفذة فى شتى القطاعات الخدمية والبنية التحتية وكذا الجهود والمشاركات المجتمعية التى اسهمت بها بعض شركات البترول وشركة أبو قير للاسمدة والمساهمة الفعالة في تنمية وتطوير المجتمع المحلي والبيئة المحيطة.

أكد رؤساء وممثلى شركات البترول خلال الاجتماع الترحاب الكبير بالمساهمة فى المشروع، مؤكدين اننا نعمل جميعا فى حب مصر كما أن لدى جميع الشركات مسئولية مجتمعية لخدمة ولصالح الوطن وان تنمية المجتمع والبيئة المحيطة هى ضمن أولوياتهم.

وأشاد المحافظ، بالروح الوطنية التى ابداها جميع الحضور والرغبة الكبيرة لدى جميع الشركات للمساهمة والمشاركة فى كافة المشروعات مؤكدا ان عجلة البناء والتقدم تسير الى الامام وان البحيرة شهدت خلال الفترة القليلة الماضية مشروعات قومية تجاوزت 66 مليار جنيه بالاضافة الى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتطوير الريف المصرى الجارية بعدد 6 مراكز بتكلفة تصل الى 45 مليار جنيه وهو ماكان ليتحقق الا بسواعد وارادة وعزيمة المصريين وحب جارف للوطن فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.