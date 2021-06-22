معرض القاهرة : الاشتراك بالمجان لجميع المواطنين و 25 دولة مشاركة

معرض القاهرة الدولى للكتاب

قال الدكتور شوكت المصري مدير الانشطة الثقافية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، إن المعرض سيتم افتتاحه يوم 30-6 من قبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و الافتتاح للجمهور من يوم 1- 7 و حتى 15-7.



وأضاف خلال لقاء، ببرنامج " المواجهة" المذاع على قناة إكسترا تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن المعرض سيكون من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساء.



وأشار إلى أن هناك استعداد تام لهذه الدورة، وذلك بعد تأجيلها أكثر من مرة، مؤكدًا أن الموعد الذى كان سيعقد فيها شهر ينار، وكشف أن المعرض تم قبل عيد الأضحى، وقبل الدورة المقبلة التى ستكون فى يناير المقبل.



ولفت إلى أن المعرض فى كل عام ستمر لـ 11 يوم، ولكن هذه الدورة سيكون 15 يومًا، وسيكون هناك ساعات إضافية عن السنوات الماضية.

وأوضح أن هناك إجراءات احترازية بسبب كورونا، وسيكون هناك زيادة فى مساحات الممرات دون التأثير على الناشرين.



وكشف أن المواطن من الممكن أن يحجز بـ البطاقة او برقم الموبايل، وكشف أن جميع الحجوزات بالمجان، وأن عدد الزوار فى اليوم متواقع أن يصل لـ 100 ألف فى اليوم، و أن هناك 25 دولة مشاركة فى المعرض، 1200 ناشر.





وقد كشف هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب تفاصيل افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو.



وقال هيثم الحاج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة "المذاع على قناة " المحور"، إن حجز تذاكر معرض الكتاب سوف يتم الكترونيا، مضيفا:" كما سيتم إطلاق المعرض الافتراضي مع افتتاح المعرض بشكل رسمي، والمعرض الافتراضي يمكن الفرد من زيارة المعرض افتراضيا بتقنية ثلاثية الأبعاد عبر المنصة الالكترونية ".

وأضاف هيثم الحاج :" يمكن للزائر أن يشتري الكتب من المعرض بشكل الكتروني"، مضيفا:" في اول ساعة من افتتاح باب حجز التذاكر تم إصدار 17 ألف تذكرة لحضور فعاليات معرض الكتاب .

وتابع هيثم الحاج :" نعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل معرض الكتاب والحفاظ على التباعد الاجتماعي، ويتم طباعة رقم البوابة التي يدخل منها الزائر على التذكرة من أجل توزيع الزائرين على كل بوابات المعرض، كما سيتم قياس درجة حرارة الزائرين مع الالتزام بارتداء الكمامة ".

ومن جانبها أكدت دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سيفتتح فعاليات الدورة ٥٢ من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي تقام في الفترة من ٣٠ يونيو وحتى ١٥ يوليو القادم بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

وأعلنت هيئة الكتاب أن الأنشطة الثقافية والفنية جاءت بناء علي تجارب سابقة لوزارة الثقافة ودراسة التجارب العربية والدولية الأخرى كما تهدف المواد المقدمة للارتقاء بذوق الجمهور من خلال فواصل موسيقية يقدمها المبدعون من الموسيقيين المصريين الشباب من فناني دار الأوبرا المصرية وأكاديمية الفنون والهيئة العامة لقصور الثقافة ويتحدد النشاط الثقافي لهذه الدورة في سبعة مسارات رئيسية، كل مسار بها أكثر من فرع علي مدي ١٤ يوم وهي كما يلي :-

- أنشطة وعروض الطفل "أفلام متحركة تثقيفية للأطفال، منها مجموعة أفلام تعرض لأول مرة عن نهر النيل والحفاظ عليه، ومنها أفلام وأغنيات من رسوم فنان مصر الكبير حجازي.



- الثقافة التشكيلية وفيها فرع يدعم تعميق الثقافة التشكيلية وتوضيح مدي تغلغلها عبر عصور مصر المختلفة، وكذا ورش تطبيقية لفنون الأسرة المصرية.

- القضايا الثقافية الراهنة منها الاحتفال بـ مئويات رموز الثقافة والفنون المصرية مثل ثروت عكاشة وصلاح عبد الصبور وعبد المنعم مدبولي واستضافة أهم الكتاب والمفكرين الذين أثروا المكتبة العربية بمؤلفاتهم خلال العام الجاري.