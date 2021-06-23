الأمير هاري وميجان كاذبان حتى آخر لحظة .. مصادر ملكية تفضحهما

أوضح مصدر ملكي مقرب من العائلة المالكة البريطانية، أن الزوجين الملكيين السابقين هاري وميجان كذبان في تصريحاتهما الأخيرة حول الحصول على موافقة من الملكة إليزابيث قبل اختيار اسم ابنتهما الرضيعة منسوباً إليها.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تابع المصدر أنهما اتبعا أسلوباً مبتذلاً للزحف من جديد والقرب من الأسرة المالكة، وهي طريقة انتقدها الجميع بأنها قد تكون ذات تأثير سلبي عكس المتوقع.

وكان قد أعلن الزوجان أن عائلة ساسكس حصلا على إذن من الملكة قبل أن يقرروا تسمية ابنتهم المولودة حديثًا ليليبت ، وهو اللقب الثمين للملكة في مرحلة الطفولة.

ويبدو الآن أن أول من أخبرهم هاري وميجان عن هذا الاسم كانوا المجموعة الوحيدة من المستشارين الخاصين بعلامتهما التجارية بالولايات المتحدة وجمع ملايين الدولارات بأي طريقة كانت.

وبينما يركز معظم الآباء الجدد للتأكد من أن مولودهما الجديد يتمتع بوصول آمن وسعيد إلى العالم ، كان هاري وميجان يشترون بطاقات تحمل اسم "لي لي" و"ديانا" لابنتهما الجديدة.

قال المتحدث باسمهما، والذي فضح دوافعهما الحقيقية للعالم دون قصد: "كما هو معتاد في كثير من الأحيان مع الشخصيات العامة، تم شراء عدد كبير من البطاقات من أي أسماء محتملة تم اعتبارها، للحماية من استغلال الاسم بمجرد اختياره ومشاركته لاحقًا".

وكان قد أعلن هاري وميجان شراء موقع يحمل اسم "ليليبيت ديانا" في 4 يونيو، وفي 6 يونيو، ادعى هاري أنه تحدث إلى الملكة للحصول على الموافقة على استخدام اسم حيوانها الأليف، وهو اليوم نفسه الذي أعلن فيه عن الاسم للعالم من خلال بيان صحفي.

ولكن بعدها بثلاثة أيام فقط، قالت مصادر في القصر إن الملكة لم تطلب منهما تسمية ابنتهما ليليبيت وتم إبلاغها فقط، برغم وجود تقاليد خاصة بتسمية الأعضاء الجدد في العائلة.