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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Oppo A92 أحد أفضل هواتف أوبو 2021.. سعر ومواصفات

هاتف اوبو A92
هاتف اوبو A92

تخطط الشركة الصينية العالمية، لإطلاق العديد من هواتف أوبو 2021، والتي من المقرر أن تصل قبل نهاية العام الجاري، حيث ستضم هواتف اوبو 2021 طرازات مطورة تعمل بشبكات الجيل الخامس 5G، وأخرى تعمل باتصال الجيل الرابع 4G.

ويأتي موبايل أوبو الجديد 2021، والذي انطلق إلى الأسواق خلال العام الجاري تحت اسم اوبو A92، حيث ظهر الهاتف بإمكانات عالية للغاية مع دعما لتقنية شبكة اتصالات الجيل الخامس 5G.

 

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مواصفات اوبو A92


يشمل هاتف اوبو A92، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.5 بوصة وبدقة عرض تبلغ 1080 x 2400 بكسل، ويدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، تحتوي على نوتش أعلى الزاوية اليسرى مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابيكسل.

Oppo A92
هاتف اوبو A92

 

كاميرا هاتف اوبو A92


ووفقا لموقع "gsmarena" التقني، فأن هاتف أوبو A92، يأتي بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابيكسل، متصلة بعدسة واسعة الزوايا بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعرين بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير العمق والماكرو.

 

ذاكرة هاتف اوبو A92


ويتم تشغيل هاتف اوبو A92، بواسطة إحدى معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 665، بدقة تصنيع 11 نانومتر، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

 

بطارية هاتف اوبو A92

ويحتوي هاتف أوبو A92، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويعمل الهتف الذكي بواجهة المستخدم ColorOS 7.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.

سعر هاتف اوبو Oppo A92

ويتوفر هاتف أوبو A92، بثلاث خيارات لونية هي الأسود والأبيض والبنفسجي، مقابل سعر يبلغ 250 يورو (أي ما يعادل 4 آلاف و 600 جنيه مصري).
 

Oppo A92
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