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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

3 ميزات خارقة في واتساب قد يجهلها المستخدمون

واتساب
واتساب

يحتوي واتساب WhatsApp، على العديد من الميزات الرائعة، ولكن يعتمد الكثيرين على المزايا التقليدية للتطبيق، مما يجعل ملايين المستخدمين غير مستفيدين من بعض المميزات المفيدة على المنصة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "the sun" البريطانية، يرتكز اهتمام أغلبية مستخدمو واتساب على بعض المزايا والإعدادات الشائعة على التطبيق، وعلى الرغم من وجود العديد من الميزات الخفية بمنصة التراسل إلا أن أغلب المستخدمين لا يعلمون وجودها.

 

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وفيما يلي نستعرض لكم أبرز 3 مزايا خارقة بإعدادات واتساب، يمكن أن تحسن تجربة المراسلة بشكل عام.

أولا: كيفية جعل رسائل واتساب تختفي:

يتيح لك واتساب إرسال رسائل تختفى تدمر نفسها ذاتيا بعد أسبوع من إرسالها، وتشبه هذه الميزة إلى حد ما رسائل تطبيق سناب شات Snapchat، والتي يضيفها تطبيق التراسل التابع لشركة فيسبوك لتعزيز خصوصيتك عن طريق التخلص من الرسائل التي يحتمل أن تكون حساسة.

وعند تمكين ميزة اختفاء الرسائل، فإنها تختفي بعد مرور سبعة أيام، على الرغم من أن الرسائل المرسلة قبل تغيير الإعدادات لن تتأثر، إليك كيفيه تشغيل ميزة اختفاء الرسائل على واتساب:

1. افتح إحدى دردشات تطبيق واتساب.

2. انقر على اسم جهة الاتصال أعلى نافذة الدردشة.

3. من صفحة المعلومات الخاصة بجهة الاتصال، اضغط على الرسائل المختفية.

4. انقر فوق زر متابعة، ثم حدد خيار تفعيل.

ثانيا: كيفية بث رسائل واتساب:

تسمح ميزة البث الغير معروفة، لمستخدمي واتساب من إرسال نفس الرسالة إلى الكثير من جهات الاتصال دون الحاجة إلى إعداد دردشة جماعية،  إذ تعد قوائم البث طريقة مفسيدة لتجنب إنشاء أو الاشتراك في العديد من الدردشات الجماعية وتجعل المستخدم قادرًا على إخبار الأشخاص بنفس المعلومات.

فعلى سبيل المثال، يمكنك إرسال رسالة أو دعوة ذاتها لجميع جهات اتصالك في الوقت نفسه، ولن يرى أي شخص آخر ردود باقي المستلمين للرسالة سوى مرسلها.


ويمكن لمستخدمي واتساب على هواتف آيفون، إرسال رسالة بث من خلال الانتقال إلى شاشة الدردشات والنقر على قوائم البث الموجودة على يسار الشاشة أسفل شريط البحث> ثم انقر فوق قائمة جديدة وحدد جهات الاتصال التي تريدها ثم انقر فوق "إنشاء".

وبالنسبة لمستخدمي واتساب على هواتف أندرويد، فيمكنهم الانتقال إلى إلى شاشة الدردشات ثم انقر فوق القائمة> ثم انقر فوق بث جديد وأضف جهات الاتصال ذات الصلة قبل الإنشاء.

ثالثا: كيفية وضع إشارة مرجعية على رسائل واتساب:

في بعض الأحيان تضيع الرسائل المهمة في سلسلة من المحادثات، يحتوى واتساب على ميزة تتيح لك وضع إشارة مرجعية على الرسائل بحيث يمكنك العثور عليها بسهولة في قسم الرسائل المميزة بنجمة ضمن إعدادات التطبيق، وتساعد ميزة واتساب المستخدمين إلى تذكر تاريخ معين أو حتى مكان لقاء.

ويمكنك الاستفادة بالميزة من خلال:

- انتقل إلى شاشة الدردشات وانقر على الدردشة ذات الصلة.

- ابحث عن الرسالة التي تريد وضع إشارة عليها، ثم انقر عليها مطولا.

- من القائمة التي ستظهر أعلى نافذة الدردشة انقر على علامة النجمة.

- ثم انقر فوق اسم جهة الاتصال أعلى الدردشة لفتح قائمة المعلومات حيث ستجد قسمًا يسمى الرسائل المميزة بنجمة. 

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