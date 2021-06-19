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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب يتباهى بأنه أفضل من ماسنجر.. اعرف السبب

واتساب وماسنجر
واتساب وماسنجر

أطلقت شركة واتساب WhatsApp، حملة إعلانية جديدة مصممة للترويج على واحدة من أفضل ميزات تطبيق التراسل الأشهر وهي ميزة التشفير من من طرف إلى طرف .

 

وبحسب ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، تسلط  الحملة التسويقية العالمية الجديدة الضوء على ميزات الخصوصية والأمان الخاصة بـ واتساب، بعد أشهر من رد الفعل العنيف على تطبيق الدردشة، بسبب الشروط والأحكام المحدثة والمثيرة للجدل، والتي أدى الإعلان عنها وصولا إلى دخولها حيز التنفيذ، خسارة الشركة مئات الملايين من مستخدميها الغاضبين.

 

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وفي محاولة منها لطمأنة هؤلاء المستخدمين الغاضبين من قرار واتساب بشأن شماركة بيانات مستخدميها مع شركتها الأم "فيسبوك"، بعد شهور من مغادرتهم لمنصة التراسل والاعتماد على التطبيقات أخرى منافسة للخدمة، تقول واتسآب إن حملتها الجديدة مصممة لتؤكد التزامها بتطبيق الخصوصية وأن رسائل المستخدمين في أمان بفضل تقنية التشفير القوية.

ويتمتع واتساب بتقنية قوية تجعل محادثات المستخدمين محمية بشكل كامل من طرف لطرف، وهو ما يتميز به التطبيق على غيره من تطبيقات التراسل المنافسة، من بينهم خدمة ماسنجر Messenger التابعة لشركة فيسبوك أيضاً.

خدمة فيسبوك ماسنجر ليست آمنة

وعلى الرغم من أن فيسبوك ماسنجر يوفر أيضا ميزة التشفير من طرف إلى طرف تسمى "المحادثات السرية"، إلا أنه يمكن للمستخدم تفعيلها يدويا بشكل خاص لكل محادثة، فإذا لم يقم المستخدم بتمكين إعداد الخاصية قبل بدء الدردشة، فإن أي رسائل أو ملصقات أو مقاطع فيديو يتم إرسالها داخل نافذة الدردشة يمكن أن يعترضها شخص آخر على عبر شبكة الواي فاي الخاصة بالمستخدم، بالإضافة إلى أن ممحتوى الرسالة مرئي لشركة فيسبوك أيضا.

وبالإضافة إلى ذلك، لا يدعم وضع المحادثات السرية المشفر الدردشات الجماعية أو مكالمات الصوت أو الفيديو أو ملفات GIF، ضمن فيسبوك ماسنجر، مما يعني أن جميع رسائلك على التطبيق غير محمية بتقنية التشفير ويمكن لأي شخص اختراقها بسهولة.

وعلى العكس تماما، يقوم واتساب بشكل افتراضي بتشفير كل ما يتم إرساله داخل التطبيق، بالإضافة إلى تقييد موظفي الشركة ومزود خدمة الإنترنت الخاص بالمستخدم، ومنع أي من قراصنة الإنترنت والجهات السيئة من اعتراض محادثات المستخدم وفك تشفير ما يتم إرساله عبر واتساب.

وقال ويل كاثكارت، رئيس شركة واتساب، في مقابلة لشبكة سكاي نيوز: "الفكرة هي أننا سننقل للناس فوائد الخصوصية والتشفير مباشرة"، مضيفا: " إن ما نحاول فعله حقًا هنا هو استخدام التشفير من طرف إلى طرف، وهو مصطلح مجرد، والمساعدة في توضيحه إلى الأشخاص".

وأضاف:"نعتبر هذه الحملة تأكيدًا على التزامنا بالخصوصية والتشفير في وقت نعتقد أنه وثيق الصلة بشكل خاص لأنه لا تزال هناك هجمات علينا في بعض أجزاء العالم، لذلك نعتقد أنه من المهم بشكل خاص أن يفهم المستهلكون ما هو يقدمه التطبيق من حماية لهم".

واتساب ميزة التشفير ميزات الخصوصية فيسبوك ماسنجر

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