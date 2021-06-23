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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%

صدى البلد

في مفاجأة جديدة حول البرنامج النووي الإيراني، حذرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، من أن إيران ركبت أجهزة طرد مركزي جديدة لتخصيب اليورانيوم، ورفعت طهران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، بعد ساعات من قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عليها. 

وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن إطلاق إيران صواريخ باليستية لا يتناسب والتزاماتها بموجب القرار 2231 الصادر عن الأمم المتحدة.

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وتابع أن هناك دولا اعتبرت إطلاق إيران قمر صناعي جديد بالتعاون مع روسيا مخالف لالتزامات طهران.

وأعربت الأمم المتحدة عن ترحيبها بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في مايو 2018.

وبخصوص الاتفاق النووي الإيراني، سيقدم تقرير الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 30 يونيو بشأن قيام إيران بتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة واتخاذ خطوات مثيرة للقلق.

أعلنت إيران الأربعاء أن واشنطن وافقت خلال محادثات فيينا على رفع كل عقوبات النفط والشحن المفروضة على إيران وشطب أسماء بعض الشخصيات البارزة من القائمة السوداء.

وقال مكتب الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني إن واشنطن وافقت على رفع عقوبات النفط المفروضة على إيران ، وذلك بعد مداولات غير مباشرة بوساطة أوروبية لأشهر حول تخفيف الضغط  على إيران.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن محمود واعظي رئيس مكتب روحاني قوله "تم التوصل لاتفاق على رفع كل عقوبات التأمين والنفط والشحن التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".

وأضاف "سيتم رفع حوالي 1040 من العقوبات التي تعود إلى عهد ترامب بموجب الاتفاق. كما تم الاتفاق على رفع بعض العقوبات على أفراد وأعضاء في الدائرة المقربة من المرشد".

الأمم المتحدة ايران تخصيب اليورانيوم الاتفاق النووي الولايات المتحدة

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