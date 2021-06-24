توقعات الأبراج الخميس 23- 6-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 23-6-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
برج الحمل
عاطفيا وعائليا: فينوس والشمس في مربع برجك وعليك أن تتحكم في تمردك على الآخرين.
مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في وضع معاكس.. يطالبك أن تعمل بدقة ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك، راجع موقفك ومواقف الآخرين كي تصل للحقيقة.
برج الثور
مهنيا وماليا: القمر المكتمل في منزل الحظ يمنحك اليوم ذهنا صافيا وقدرة على التخطيط الجيد.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس بمنزل العلاقات يعدانك بتغيير إيجابي في محيطك ويحمل لك اليوم الآمال والتطورات على جميع الأصعدة.
برج الجوزاء
مهنيا وماليا: القمر المكتمل في منزل المدخرات وعليك ألا تغامر وأن تخطط جيدا لتنمية أعمالك ومدخراتك.
عاطفيا ومهنيا: المستقبل تتضح معالمه وتجد الطريق الذي تتبعه، فقط اهدأ لتسيطر على الأمور!
برج السرطان
مهنيا وماليا: من المهم اليوم أن تتصرف بحكمة وأن تتحكم في انفعالاتك إذا استفزك البعض وانتبه لحقوقك.
عاطفيا: القمر المكتمل بمواجهة برجك مما يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا مع شريك حياتك.. حاول أن تهدأ.
برج الأسد
مهنيا وصحيا: القمر المكتمل في منزل الصحة وعليك أن تعتني اليوم بصحتك ولا تستنزفها وتذكر أن للطاقة حدود وعليك أن تنظم جهودك.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك اليوم للتأمل والبحث بجدية عن حلول، فقط لا تتكلم عن أخبارك وحياتك الشخصية.
برج العذراء
عاطفيا واجتماعيا: القمر المكتمل بمنزل الحب يدعمك وعليك أن تستفيد من إيجابيات اليوم.
مهنيا وماليا: يدعمك الفلك واليوم مناسب لتحديد أهدافك وتحديد وجهتك المستقبلية.
برج الميزان
عاطفيا وعائليا: القمر المكتمل في وضع معاكس، وعليك أن تحذر التسرع في ردود أفعالك وأقوالك تفاديا للصدام.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. لا شيء يرضيك، انتبه كي لا تفقد مصالحك أو من يحبونك.
برج العقرب
مهنيا وعائليا: القمر المكتمل بمنزل العلاقات يمدك بصفاء الذهن وهدوء الأعصاب ويمنحك فرصا متعددة وتدير العقول بلباقتك.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس في منزل الحظ يمنحانك سحرا ويمدانك بالشجاعة لتعبر عن مشاعرك بحرية وتقوم بخطوات جريئة.
برج القوس
مهنيا وماليا: القمر المكتمل في منزلك الثاني يطالبك اليوم أن تهتم بتنظيم نفقاتك وانتبه من التسرع في خطواتك وقراراتك إذا أردت أن تجتاز الأزمات.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك بمضاعفة الحذر في أقوالك وردود أفعالك.
برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في برجك يجعلك متحفزا وعليك بالصبر.
عاطفيا: تنصحك الأفلاك أن تتحكم في العصبية والانفعال مع من تحب أو مع شريك الحياة.
برج الدلو
مهنيا وصحيا: القمر المكتمل بمنزل الصحة يطالبك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة، وأن تتحرك بحذر وتنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.
عاطفيا واجتماعيا: الفلك ينصحك اليوم أن تتروى في كلامك وتحترس ولتكن متحفظا وتجنب الفخر بنفسك.
برج الحوت
مهنيا وماليا: تستطيع أن تقوم بتنمية أعمالك أو مشاريعك، وقد تأتي بأفكار مختلفة ومميزة.
عاطفيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزل الأصدقاء يمنحك يوما مناسبا لتوطيد علاقتك بالأحبة والأصدقاء والاحتفال معهم.