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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الجلسة الأخيرة عقدت بدون حسم ملف الميزانية

ليبيا.. مجلس النواب يعلن موعد مثول الحكومة أمام البرلمان

صدى البلد

أعلن مجلس النواب الليبي ، مساء أمس الأربعاء، أن مثول حكومة الوحدة الوطنية أمام مجلس النواب في طبرق بـ ليبيا ستكون يوم الثلاثاء المقبل 29 يونيو، خلال جلسة رسمية يعقدها المجلس.

 

ونقلت وكالة "سبوتنك" الروسية عن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، السيد عبد الله بليحق قوله: "لسة مجلس النواب القادمة ستكون الاثنين المقبل الموافق الثامن والعشرين من الشهر الحالي"، لافتا إلى أن " استدعاء الحكومة لمثولها أمام مجلس النواب سيكون في جلسة في طبرق يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من الشهر الحالي".

 

مجلس النواب الليبي

وانتهت جلسة مجلس النواب الليبي الأخيرة التي عقدت الأسبوع الماضي في طبرق من دون حسم ملف الميزانية المقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، حيث قرر المجلس تعليق الجلسة في طبرق من دون اعتماد الميزانية وحسم ملف المناصب السيادية.

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وقرر المجلس تأجيل جلسته الخاصة بالمناصب السيادية والميزانية للأسبوع المقبل لاستكمال المناقشة، وإلى حين مثول الحكومة أمام المجلس في طبرق يوم 29 يونيو.

وفي وقت سابق، أكدت نائب مقرر عام مجلس النواب صباح جمعة في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن لجنة المالية المشكلة من قبل مجلس النواب الليبي ستناقش مع وزير المالية والوزراء الموجودين من حكومة الوحدة الوطنية خلال الجلسة الماضية التي علقت داخل مقر مجلس النواب في طبرق وتأجيل اعتماد الميزانية خلال الجلسة القادمة.

وقالت إن "نقاش اللجنة المالية من أجل تبويب بعض البنود في الميزانية. وسيتم اعتماد الميزانية خلال الجلسة القادمة".

وفي وقت سابق، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس مجلس النواب الليبي على توضيح الأسس التي ستقام عليها الانتخابات العامة، واعتماد مشروع الميزانية العامة.

وطالب جوتيرس بإفساح الفرصة لكل الليبيين للمشاركة في الانتخابات بنزاهة وحرية، حسب كلمته في مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا.

ودعا جوتيرس الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى التبرع بمبلغ 189 مليون دولار لدعم الانتخابات.

وكان البيان الختامي لمؤتمر برلين 2، الأربعاء، طالب جميع الجهات الفاعلة في ليبيا بالامتناع عن أي أنشطة تتسبب في تفاقم الصراع، وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة دون تأخير.

وجددت الخارجية الأمريكية مطالبتها بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها كخطوة مهمة لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وطالبت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس جرينفيلد لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، باعتباره أولوية لإنهاء الأزمة.

وعبرت جرينفيلد عن قلق واشنطن حيال الأوضاع في ليبيا، قائلة: "يجب أن أظل متفائلة وآمل -مرة أخرى- أن نتمكن من معالجة الوضع".

وتابعت: "لقد دعونا القوات الأجنبية لمغادرة ليبيا، نعتقد أن هذا إجراء مهم يجب اتخاذه بينما يتجه الشعب الليبي نحو انتخابات ناجحة، ونأمل في أن يتم اجتياز هذا الوضع الحالي".
 

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