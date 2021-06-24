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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الشباب يكرم وكيل الوزارة بالدقهلية في حفل ختام النشاط الرياضي

وزير الشباب والرياضه
وزير الشباب والرياضه يكرم قيادات الدقهلية

كرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة  علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة بالدقهلية بمناسبة ختام نشاط الرياضة على مدار العام. 


جاء ذلك فى الحفلة التى أقيمت لتكريم الجهات الداعمة والمانحة لمشروعات الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالمركز الأولمبي بالمعادي.

 

الإدارة المركزية للتنمية الرياضية


فيما قامت الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بشرح توضيحي لأهم البرامج والفعاليات التي تنفذها الإدارة المركزية بالتعاون مع مختلف الجهات التي تشارك الوزارة.


وأعرب وزير الشباب عن شكره لجميع الجهات التي تشارك في المشروعات المختلفة مع وزارة الشباب والرياضة بصفة عامة والإدارة المركزية للتنمية بصفة خاصة، الأمر الذي يساهم على الدفع بحزمة البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة إلي جميع فئات الشعب المصري.


وأكد وزير الشباب على أن الدولة المصرية في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تحرص على المشاركة المجتمعية لجميع المؤسسات في المجتمع المصري، انطلاقاً من الدور والواجب الوطني على الجميع، الأمر الذي يعود بالنفع في البرامج والمشروعات المقدمة من الوزارة، وهو ما قامت به الإدارة المركزية للتنمية الرياضية على أعلى مستوى من التنسيق والتطوير في المشروعات المختلفة.

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