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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد عبد الملك يعلق على تجديد عقد أحمد سيد زيزو .. شاهد

صدى البلد

علق أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، على تجديد عقد احمد سيد زيزو نجم الفريق لمدة ٣ مواسم جديدة  .

 

ونشر احمد عيد صورة لـ زيزو عبر خاصية استورى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ” وكتب : مبروك التجديد مع لاعب من اهم لاعبى الفرقة والدوري عموما ". 

 

و احتفل نادي الزمالك  بتجديد عقد احمد سيد زيزو نجم الفريق لمدة ٣ مواسم جديدة .

ونشر الحساب الرسمي ل الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” فيديو لـ زيزو.

 

وعلقت :" الجميع كان يتحدث عن وجهة زيزو المقبلة، لكن... أحمد السيد زيزو يمدد تعاقده مع نادي الزمالك لثلاث مواسم قادمة. "

 

والد زيزو : الزمالك يضيف للاعبين.. ونجلي مستمر بالنادي حتى الاعتزال

 

وجه مصطفى سيد والد أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر للجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، عقب التجديد لنجله لمدة ثلاثة مواسم.

وأضاف والد اللاعب أن هذا المجلس عاشق للنادي، ويهمه مصلحة الزمالك ويعمل بإخلاص، وبذل جهد كبير حتى التجديد للاعب.

وأكد مصطفى سيد أن نادي الزمالك كبير، وشرف لأي لاعب التواجد داخل جدران القلعة البيضاء، والنادي أضاف الكثير لزيزو ولكافة اللاعبين.

وأشار والد اللاعب إلى أن زيزو سيظل دائما لاعبا بالزمالك ، الذي هو صاحب الفضل عليه وصنع اسمه ونجوميته، حتى الاعتزال.

وتمنى والد اللاعب أن يساهم نجله، مع زملائه بالفريق في التتويج ببطولتي الدوري وكأس مصر .

 

و أكد الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على سهولة المفاوضات مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق لتمديد عقده.

وقال لبيب في تصريحات لقناة الزمالك : "تم تمديد عقد زيزو بعد عقد جلسة معه رفقة والده، والمفاوضات انتهت مع اللاعب بشكل سريع وسهل".وأضاف : "زيزو قال لنا من الجلسة الأولى أنه يريد البقاء في نادي الزمالك، وأنه تحت أمر نادي الزمالك في أي شيئ وهو ما سهل من المفاوضات".

 

وتابع : "زيزو من اللاعبين الكبار في الفريق ومن أصحاب المهارات الخاصة، لذلك كان لابد من بقاءه واستمراره معنا لأكبر وقت ممكن".

وقام نادي الزمالك بتمديد عقد اللاعب في إطار سياسة اللجنة بالحفاظ على قوام الفريق الأول.

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