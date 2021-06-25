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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا ضيفا ثقيلا على الجونة في الدوري الممتاز.. اليوم

فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا

يلتقي  فريق سيراميكا كليوباترا مع  نظيره الجونة، اليوم، الجمعة، في تمام الخامسة مساء، على استاد خالد بشارة بالجونة،  ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين، من مسابقة الدوري الممتاز.

 

وتذاع مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الجونة، عبر قناة on time sport 1  .

 

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه ضياء السيد، لتحقيق الفوز على الجونة، في مباراة اليوم، للاقتراب خطوة، من المربع الذهبي.

 

وجاءت قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهو الجونة كالتالي:

 

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال - حمزة معوض  

 

خط الدفاع: أحمد محسن - فابريس نجاه - عبد الله محمود - خالد صبحي - طارق سامي- سيف تقا - محمود صقر - رجب بكار.

 

خط الوسط:  ضياء قنديل- رجب عمران - محمد إبراهيم - صالح جمعة - محمد توني - عاشور الأدهم- محمود نبيل.

 

خط الهجوم: ميدو جابر -  شادي حسين - وينفول كوبينا - أحمد ياسر ريان - أحمد غنيم.

 

يذكر أن مباراة الدور الأول، من مسابقة الدوري الممتاز، انتهت بفوز سيراميكا كليوباترا على الجونة، بهدفين مقابل هدف.

 

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، بفارق الأهداف عن الجونة صاحب المركز الـ 11.

 

مباريات آخرى في الدوري الممتاز:

غزل المحلة x الاتحاد السكندري - الساعة 7:00 مساء - on time sport 1            

أسوان x وادي دجلة - الساعة 7:00مساء - on time sport 2

المصري البورسعيدي x الانتاج الحربي - الساعة9:00 مساء - on time sport 1

 

 

سيراميكا كليوباترا سيراميكا الجونة الدوري الممتاز سيراميكا كليوباترا ضد الجونة فريق الجونة

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