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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للشيف شربيني

طريقة عمل الكفتة البانيه بالمشروم

الكفتة البانيه بالمشروم
الكفتة البانيه بالمشروم

تعد الكفتة من أشهى الأكلات السريعة التى تستطيع ربة المنزل إعدادها بسرعة شرط توفر لحمة مفرومة وعدم فرمها وقت إعداد الكفتة.

ويمكن عمل الكفتة بوصفات عديدة ومتنوعة، حيث ظهرت فى السنوات الأخيرة العديد من الوصفات الشهية مثل الكفتة البانيه.

نقدم لكم طريقة عمل الكفتة البانيه بالمشروم بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير الكفتة البانيه بالمشروم
لحم مفروم 

مشروم 

بيض 

زبدة 

لبن 

قرفة 

بقسماط 

صنوبر 

دقيق 

ثوم 

بهارات 

زيت 

ملح 

فلفل أسود


طريقة عمل الكفتة البانيه بالمشروم


* اخلطي اللحم المفروم مع الثوم المفروم والبهارات والقرفة والكزبرة الخضراء والمشروم والملح والفلفل باستخدام الكبة الكهربائية

* شكليها على هيئة أصابع ثم ضعيها في الدقيق واخلطي اللبن مع البيض وضعي فيه الكفتة ثم ضعيها في البقسماط واقليها في زيت غزير ساخن.

* حمري الصنوبر في الزبدة ورشيها على وجه الكفتة عند تقديم الكفتة البانيه.

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