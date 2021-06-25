عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعقيم 175 لجنة بامتحانات الدبلومات والثانوية الأزهرية في كفر الشيخ.. صور

أعمال التعقيم بالمدارس
أعمال التعقيم بالمدارس

 شهدت 175 لجنة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، منهم 139 لجنة لعقد امتحانات الدبلومات الفنية، و36 لجنة بالمعاهد الأزهرية، أعمال رش وتعقيم وتطهير، استعدادا لاستقبال الطلاب غداً لاستكمال الامتحانات، بالإضافة إلى  تطهير وتعقيم المساجد بالمدن والقرى عقب أداء صلاة الجمعة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما شهدت شوارع مدن المحافظة أعمال تطهير وتعقيم، وأمام المصالح الحكومية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.  

ووجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم، مقدما لهم الشكر علي لإشرافهم وتواجدهم أثناء أعمال التطهير والتعقيم، بالتعاون مع مديري الإدارات التعليمية، والمنطقة الأزهرية، والعاملين بالمدارس والمعاهد الأزهرية، والعاملين والمشرفين على المساجد.


وأشراف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ على أعمال التطهير والرش في شوارع غرب وشرق المحافظة وأمام المصالح الحكومية والبريد والبنوك، وبلجان الدبلومات الفنية وبالمساجد.

بـ 182 موقعًا.. استمرار مبادرة دعم صحة المرأة في كفر الشيخ

اشتعال صراع التأهل لـ الدورى الممتاز .. حرس الحدود يخسر أمام كفر الشيخ ..وفاركو يعبر بيلا


وتابعت المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال الرش والتعقيم بلجان المعاهد الأزهرية ولجان الدبلومات الفنية  بالإضافة لأعمال نظافة بالتنسيق مع نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى ورؤساء الأحياء وحدة الملاريا بدسوق إضافة لتطهير المساجد بالقرى وبالمدينة وخاصة مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي.

  وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم على أعمال تطهير وتعقيم لجان الدبلومات الفنية، ولجان المعاهد الأزهرية المدينة وقرى المركز، إضافة لأعمال النظافة، وتطهير وتعقيم المساجد. 

 كما أشرف المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة بيلا على أعمال النظافة وتطهير لجان الثانوية العامة والمعاهد الأزهرية والمساجد بالقرى والمدينة، إضافة إلى الرش والتعقيم خارج المصالح الحكومية.
كما أشرف على سلامة ، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال النظافة ورش وتعقيم المساجد، ولجان الدبلومات الفنية، والمعاهد الأزهرية ، والمساجد بمدينة قلين وبقرى حصة الغنيمي، والمنشأة وميت الديبة والمرازقة، وغيرهم من قرى مركز قلين

IMG-20210625-WA0025
IMG-20210625-WA0025
IMG-20210625-WA0024
IMG-20210625-WA0024
IMG-20210625-WA0023
IMG-20210625-WA0023
IMG-20210625-WA0021
IMG-20210625-WA0021
IMG-20210625-WA0022
IMG-20210625-WA0022
IMG-20210625-WA0020
IMG-20210625-WA0020
IMG-20210625-WA0018
IMG-20210625-WA0018
IMG-20210625-WA0017
IMG-20210625-WA0017
IMG-20210625-WA0019
IMG-20210625-WA0019
IMG-20210625-WA0015
IMG-20210625-WA0015
IMG-20210625-WA0016
IMG-20210625-WA0016
كفر الشيخ تطهير المعاهد الأزهرية محافظ كفر الشيخ متحانات الدبلومات الفنية امتحانات المعاهد الازهرية

موضوعات متعلقة

بـ 182 موقعًا.. استمرار مبادرة دعم صحة المرأة في كفر الشيخ

إصابة 21 شخصا في انقلاب سيارة بـ كفر الشيخ.. وتدخل عاجل من المحافظ

تحويل أكشاك الكهرباء إلى «لوحات فنية» في إبشان بـ كفر الشيخ.. صور

برلمانية تعلن توصيل الغاز الطبيعي لتقسيم الشـرطة بمدينة كفر الشيخ.. مستندات

رفع تراكمات القمامة ورش الشوارع والأشجار في بيلا بكفر الشيخ .. صور

أسرة أبو العينين شعيشع تطالب بإطلاق اسمه على المعهد الأزهرى في بيلا

جامعة كفر الشيخ الرابع محلياً وضمن 183 في تصنيف التايمز البريطاني

بالأسماء..حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة كفر الشيخ

ترشيحاتنا

مواعيد انقطاع مياه الشرب في 15 منطقة بالجيزة.. تعرف عليها

وزير الصحة البريطاني يعلق على فضيحة إقامة علاقة غرامية مع كبيرة مساعديه

5 قرارات مهمة ينتظر المصريون تطبيقها أول يوليو 2021

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

الإمارات تسجيل 2.2 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترتيب مجموعات اليورو 2020 .. إيطاليا وبلجيكا الأفضل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

تحذير جوي.. الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة على كافة الأنحاء

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين أول يوليو

تقرير تونسي : كاف يوقع عقوبتين على الأهلي قبل مواجهة الترجي

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

سرقة الآثار .. برلماني سابق يواجه المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه

لولوة بودلامة تكشف النقاب لـ صدى البلد " عن خطابات الملك حمد بن عيسى" في كتابها الجديد

محمد فضل يروي واقعة لأول مرة عن رمضان صبحي أثناء احترافه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

فيديو

فيديوجراف| علي زين .. يد الأهلي تقترب من ضم صفقة قوية

فيديوجراف.. استمر ٢١ ساعة ..التفاصيل الكاملة لـ حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

اعتاد ملامسة أجساد الطالبات.. ما قصة مدرس بنها المتهم بالتحرش ؟ "فيديوجراف"

فيديوجراف .. تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ