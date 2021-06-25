رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان : بدأنا حملة التطعيم ضد كورونا

قال على السيد رئيس إتحاد طلاب جامعة حلوان إنه تم البدء بحملة كبيرة لتطعيم طلاب الجامعة بلقاح فيروس كورونا للمساهمة فى الحد من إنتشار العدوى وأن ذلك يتم بجانب حملة التطعيمات التى كانت قد بدأت بها الجامعة فى تطعيم جميع أعضاء التدريس والعاملين بالجامعة.



وصرح على السيد فى تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن الاتحاد يبدأ حملة التطعيم بلقاح المضاد لفيروس كورونا لطلاب القطاع الطبي الجامعة ( طب - صيدلة - تمريض) وقد بدأ منذ يوم الأربعاء تطعيم الطلاب وفقا للإجراءات الاحترازية التى تتبعها الجامعة فى عمليات التعقيم .



وأوضح رئيس إتحاد طلاب طلاب جامعة حلوان أنه قد تم البدء فى التطعيم لطلاب القطاع الطبي لأن هؤلاء الطلاب يتواجدون بكثرة فى المستشفيات وبذلك تكون فرصة إصابتهم بالفيروس كبيرة ولذلك كان حتميا علينا أن نبدأ التطعيم بهم فهم يعدون من خطوط الدفاع الأولى الذين تصدوا لفيروس كورونا .

وأشار الى أن خطة اتحاد الطلاب فى الفترة المقبلة سوف تعمل على توفير اللقاح الخاص المضاد لفيروس كورونا جميع طلاب الجامعة من جميع الكليات وهذا يأتى إيمانًا منا بدورنا ومسؤوليتنا وحرصًا على صحة وسلامة زملائنا .

وذلك بالتعاون مع إدارة الجامعة ممثلة في إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



فعلى الراغبين في الحصول على التطعيم من طلاب الكليات المذكورة سرعة تسجيل بياناتهم في الاستمارة التالية:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSe.../viewform...

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن الحملة تأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة، ودعمًا لجهود الدولة في ظل خطة الدولة الشاملة لحماية كافة مواطنيها بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيدًا بدور الدولة المصرية وحرصها على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين على حد سواء حفاظاً على صحة وسلامة الشعب المصري من تفشي الوفاء وحصده لأرواح مواطنيها وأثار وتداعيات ذلك على الأسرة المصرية والمجتمع بأسره، داعيًا الجميع إلى ضرورة تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف لحمايتهم.



وتخصيص مقرات داخل الجامعة لتقديم اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة وذلك في الصالة المغطاة، وكذا في قاعة كبيرة بالمبنى الرئيسي لإدارة الجامعة، تحت إشراف الدكتور كريم منتصر نائب مدير مستشفى بدر ومدير وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى، وكذا فريق من الإدارة الطبية بإشراف الدكتور محمد ناصر نائب مدير مستشفى الطلبة وفريق من هيئة التمريض، بمشاركة اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة الطالب على السيد.



هذا وقد أفاد الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن جامعة حلوان بدأت حملة التطعيم منذ أسبوع وتلقت 4800 جرعة لقاح "أسترازينيكا" من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة، مؤكدا أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ووجه سيادته الشكر للطاقم الطبى الذين بذلوا كل الجهد لراحة متلقى التطعيمات والتي تمت بشكل منظم وحضاري متبعين كافة الإجراءات الاحترازية.