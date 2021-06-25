شهود عيان يكشفون لحظات الرعب لحظة انهيار عقار العطارين بـ الإسكندرية ..فيديو

قال شهود عيان إن أغلب سكان عقار العطارين المنهار وسط الإسكندرية، استشعروا بوجود هزة بالمنزل وخرجوا سريعا قبل دقائق من انهياره.



وأضافوا أن الإسعاف قامت بنقل سيدة مسنة أصيبت في انهيار عقار العطارين إلى مستشفى جمال حمادة بالإسكندرية ولا يزال البحث جاريا عن ضحايا تحت الأنقاض.





نيابة العطارين تعاين موقع انهيار العقار المنهار بالإسكندرية وتطلب الملف

وانتقل فريق نيابة العطارين وسط الإسكندرية، اليوم الجمعة، إلى موقع انهيار عقار العطارين المكون من أرضي و5 طوابق مأهول بالسكان.

وطالبت نيابة العطارين بالإسكندرية، ملف العقار المنهار وسماع أقوال شهود العيان الواقعة، للوقوف عن أسباب الانهيار.



وتواصل الأجهزة التنفيذية لمحافظة الإسكندرية، منذ قليل، البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار بمنطقة العطارين وسط البلد، مكون من ارضي و5 طوابق مأهول بالسكان.



وكشف مصدر من داخل حي وسط الإسكندرية، أن العقار صادر له قرار ترميم رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٨.

تلقى اللواء محمود أبو عمره مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العطارين بورود بلاغ بانهيار عقار مأهول بالسكان بشارع الأحرار نطاق دائرة القسم ووجود مصابين وسكان تحت الأنقاض.



توجهت على الفور قوات الإنقاذ والحماية المدنية وقوة من القسم والمسئولين في محاولة لانتشال السكان وإسعاف المصابين، والبحث عن الضحايا إن وجد، بعد الأنباء عن وجود عدد من قاطني العقار تحت الأنقاض وانتشال شخصين مصابين بجروح وكسور طفيفة.