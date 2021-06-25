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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جريئة .. لاميتا فرنجية تتناول البيتزا في أحدث ظهور

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

نشرت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وشاركت لاميتا فرنجية جمهورها ومتابعيها بعدة صور جريئة وظهرت وهي تتناول البيتزا ، وعلقت على الصورة قائلة: "من مطعم البيتزا المفضل لدي من نابولي بيتزا".
 

وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.
 

يذكر أن أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية ، فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.
 

وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".

وتنازلت لاميتا فرنجية عن لقبها في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 ، 2005، كوصيفة أولى لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.

 

تزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

 و تبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.

 

 

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