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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة أحمد فهمي.. مؤلف السفاح: مستوحى من قصص حقيقية

محمد صلاح العزب وأحمد
محمد صلاح العزب وأحمد فهمى

أكد المؤلف محمد صلاح العزب، أنه يواصل حالياً كتابة حلقات مسلسل “ السفاح ” بطولة أحمد فهمى، ومن المقرر عرضه على احدى المنصات الالكترونية . 

 

وتابع “ محمد صلاح العزب"  فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد  ، ”ان مسلسل السفاح  تدور أحداث فى أطار 8 حلقات ، وحتى الان لم يتحدد موعد نهائى لانطلاق تصويره . 

 

وأستكمل محمد صلاح العزب ان مسلسل السفاح  مأخوذ عن عدد من القصص الحقيقة لبعض السفاحين ، مؤكداً انه أستغرق شهرين من البحث ، وقد استعان بفريق بحث كامل . 

 

وكان أخر أعمال المؤلف محمد صلاح العزب قبل ان يبدأ فى مسلسل السفاح  هو  مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور  وإخراج شيرين عادل.

 

أحمد فهمى والعارف : 

 

إما الفنان أحمد فهمى والذى يلعب بطولة مسلسل السفاح فينتظر خلال الايام القليلة القادمة عرض فيلمه العارف .. عودة يونس " ، والذى يشارك فى بطولته كل من أحمد عز ومصطفة خاطر ومحمود حميده .

 

فيلم العارف من   إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير ، وقد  تم تصوير الفيلم  بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا .
 

وقد إستعانت الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى ، العمل من المقرر طرحه يوم 14 من الشهر القادم .

 

 

 

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