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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 26-6-2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأبراج
الأبراج

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 26 يونيو 2021، وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. 
 

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مواليد برج السرطان.. ماذا تقول الأبراج اليوم 25 -6-2021

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توقعات الأبراج الجمعة 25- 6-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

برج الحمل


مهنياً: كن عادلاً مع الآخرين، ولا تحاول إرغامهم على القيام بما لا يرغبون به.

عاطفياً: الشريك معنيّ بما يدور في بالك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك ومشاريعك المستقبلية معه.

صحياً: العصبية الزائدة ليست في مصلحتك إطلاقاً، والهدوء هو مفتاح الحل لكل الأمور.

 

برج الثور


  مهنياً: أنت بحاجة إلى لقاء وجوه جديدة وخوض تجارب لم تعهدها في السابق، وحاول ان تعرف حاجاتك الحقيقية

عاطفياً: قد تبحث شؤوناً عاطفية تتعلق بك وبالشريك، لاطفه وليّن طباعك معه وصارحه بحقيقة مشاعرك

صحياً: داء البدانة والوزن الزائد هو الرياضة والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم التراجع

 

برج الجوزاء:


مهنياً:  لا تكون مرتاح البال والسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط، إضافة إلى مطالب أرباب العمل المتكررة التي ترهقك

عاطفياً: تختلط الأمور عليك ولا تعود تعرف ماذا تريد من الحبيب،فلا تترك الغضب يسيطر عليك

صحياً: مراقبة وضعك الصحي بين الحين والآخر من قبل طبيبك مهم، ولا سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك


 

برج السرطان


  مهنياً: تُفتح امامك الأبواب، وتحقّق أمنية أو تنطلق بجديد أو ترتبط بزواج أو تذهب نحو إقامة بعيدة أو تغيّر اتجاهاتك كليّاً

عاطفياً: تتحسّن علاقتك بالشريك وتصحّح بعض الأوضاع العالقة، وتنجز معه ما لم يكن ممكناً

صحياً: ممارسة بعض النشاطات الفكرية والثقافية تريحك من عناء العمل ومشاغل الحياة العائلية

 

برج الاسد


مهنياً: تتركز الأوضاع اعتباراً من اليوم على القضايا المالية التي يحالفها الحظ

عاطفياً: كُن حذراً جدّاً في كل ما تقول وتفعل، قد تتعرّض لانتقادات وتجد نفسك محرجاً أمام الشريك

صحياً: تتعامل مع وضعك الصحي بطريقة منطقية تحاشياً لمشكلات قد تسبب لك أمراضاً
 

برج العذراء


  مهنياً:  يسمح لك هذا اليوم بالسفر أو بالانضمام إلى جمعية أو مؤسسة ثقافية

عاطفياً: يحتل الغرام مركزاً مهماً في حياتك ويجعل إخلاصك محطّ أنظار الشريك

صحياً: تشعر بوضع صحي ممتاز، حافظ عليه ولا تكثر من تناول الحلويات
 

برج الميزان


مهنياً:  يؤجج هذا اليوم وهج الأيام الماضية، ويجعلك تتخلص من بعض الحيثيات الجديدة

عاطفياً: تخوض اليوم تجربة جديدة في الحب تشعر بالحماسة تجاهها، لا تستمع إلى الثرثرات وحافظ على علاقتك بالحبيب

صحياً: قلّة النوم تسبب لك الإرهاق الفكري، فحاول أن تقسّم وقتك بشكل سليم
 

برج العقرب


مهنياً: يسجّل هذا اليوم حدثاً مهماً، إذ يفتتح دورة طويلة من الفرص الاستثنائية والنجاح المهني والبهاء والإشراق المهني

عاطفياً: علاقة قديمة تهدد مستقبلك، لذا فإن الحسم مطلوب لتصحيح الأمور، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول

صحياً: ممارسة الرياضة باستمرار توفر لك قدرة أكبر على التركيز وصفاء في الذهن

 

برج القوس 

                         
مهنياً: تكف المعاكسة الكبيرة التي عانيتها منذ سنة وتزول بعض المشاكل ويتحدث هذااليوم عن استثمار أو رسوم أو ضرائب او قضية مالية

عاطفياً: تشتد الانفعالات وقد تتركز عليك الأنظار بسبب غضب تظهره او استياء او عدم رضى عمّا يحصل من قبل الشريك

صحياً: لا تضعف أمام المشكلات التي تواجهك مهما كانت صعبة، لئلا تؤثر سلباً في وضعك الصحي

 

برج الجدي


مهنياً: تتخلص من بعض العراقيل وتبدأ علاقة شراكة جديدة عنوانها الثقة المتبادلة.

عاطفياً: يتجاوب معك الشريك بعد الاختلافات الطارئة بينكما، وتتغير بعض الأمور في حياتكما كما بعض القناعات.

صحياً: حاول بين الحين والآخر الخروج في رحلة إلى الجبل وممارسة رياضة التسلق. 

برج الدلو


مهنياً: يخفّ الوهج الذي نعمت به، ويُطلَب إليك التروّي والانتباه خلال بعض الفترات الآتية، وعدم التهوّر

عاطفياً: الارتباط قد يكون هو الحلّ الأنسب، لكن اختيار الشريك المناسب هو الأهم، وقد تجد نفسك أمام خيار صعب لكن الحسم مطلوب سريعاً

صحياً: حاول أن تبتعد عن المأكولات التي تحتوي على مكونات تسبب لك البدانة

 

برج الحوت      

 
مهنياً: يفتح هذا اليوم الأبواب المناسبة لك، ويغيّر الأجواء، فتعرف الوفرة والنجاح والأوضاع الجيدة.

عاطفياً: تقديم المساعدة للشريك يكون مهماً جداً، ويخلق ارتياحاً بين المحيطين بكما.

صحياً: حاول أن تواظب على تناول وجبات الطعام ثلاث مرات يومياً، فهذا مفيد جدا.

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