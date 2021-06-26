سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم السبت 26-6-2021

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 26 يونيو 2021 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.



أسعار صرف الريال السعودى اليوم



وسجلت أسعار صرف الريال السعودى اليوم السبت فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.16 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك بلوم نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع.



و سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك عودة نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.





ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى الاسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.





سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك العقارى المصرى العربى 4.06 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك مصر ايران للتنمية نحو 4.04جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك اتش اس بى س HSBC نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف المتحد نحو 4.02 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى مقابل الجنيه المصرى نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .





وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر نحو 4.15جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.11جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.





واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.





وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الكويت الوطنىNBK نحو 4.06جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك البركة نحو 4.07جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.





سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك الإمارات دبى الوطنى نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع.



